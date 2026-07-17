L'innesto di Diego Mascardi al Toro, ufficializzato nelle scorse ore, è il primo per questa sessione estiva di mercato per il reparto della porta. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare ancora un profilo più esperto che vada a completare il pacchetto dei tre giocatori in cui è compreso anche un elemento affidabile come Alberto Paleari che nell'ultima stagione ha salvato spesso la porta granata. Non si tratta di un'operazione estemporanea ma di una linea ben precisa che la società sta prendendo per quanto riguarda questo reparto così delicato.

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Mascardi è un talento fortemente voluto dal Toro

Il nome di Diego Mascardi circola da diverse settimane tra i rumours di mercato perché era attenzionato anche da altre società di Serie A e perché rappresenta un talento di grande prospettiva. Il DS granata Gianlucalo seguiva da diverso tempo e alla fine è riuscito a portarlo all'ombra della Mole. L'ex Spezia è senza dubbio più di una riserva anche se ha ancora tutto da dimostrare, nel Torino vorrebbe comunque affidargli altri compagni di reparto di esperienza che possano togliergli pressioni e aiutarlo a crescere in allenamento. Tuttavia, con l'innesto del giovane estremo difensore classe 2006, il club granata punta a sistemarsi il reparto dei portieri per i prossimi 10 anni visto che sono presenti anche delle altre alternative di grandi speranze.

ORBASSANO, ITALY - NOVEMBER 10: Francesco Cereser of Torino U17 in action during the Under 17 A-B match between Torino and Juventus at Valentino Mazzola stadium on November 10, 2024 in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

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Oltre a Mascardi, la rosa del Torino può contare anche su altri elementi di ottime potenzialità per il futuro della porta. In primis c'è senza dubbio un altro classe 2006, come Lapoche nell'ultimo campionato ha ricoperto il ruolo di terzo portiere ma che ha buoni margini di crescita e si sta allenando a Pinzolo con mister Ignazioper puntare a far capire il suo valore. Attenzione poi anche al nome di Francesco, un cognome che (per casualità) non è affatto banale per le orecchie dei tifosi granata. Si tratta di un talentuoso estremo difensore di proprietà del Toro che è stato prelevato dalle giovanili nell'estate 2022 e che sta maturando a vista d'occhio. Nell'ultima stagione ha difeso i pali della formazione U18 ma esordendo già anche in Primavera, formazione con la quale è pronto a misurarsi con continuità nel prossimo campionato.