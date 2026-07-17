La costruzione del Torino di Ignazio Abate passa anche dai momenti in cui il pallone smette di rotolare. Dopo giorni di lavoro intenso, ieri il programma del ritiro di Pinzolo ha alternato la lettura delle azioni offensive e il posizionamento della retroguardia nella seduta mattutina a una sessione atletica nel pomeriggio, seguita da un lungo momento di analisi. Un cambio di ritmo solo apparente, perché anche fermarsi serve a costruire un'identità: il tecnico granata continua a lavorare mattone dopo mattone, curando non solo la condizione fisica e gli aspetti tattici, ma anche la crescita collettiva del gruppo.

Abate tira le prime somme del ritiro

PINZOLO, ITALY - JULY 16: Ignazio Abate Head Coach of Torino FC during the Torino FC Training Camp on July 16, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Nel pomeriggio la squadra ha rivisto il lavoro svolto in questi primi giorni di ritiro attraverso una sessione di analisi video. Tutti gli allenamenti sono stati ripresi da un drone, permettendo allo staff di evidenziare pregi, errori e margini di miglioramento dei singoli e del collettivo. È un passaggio fondamentale nella costruzione del nuovo Torino: prima ancora dei nuovi acquisti, la base va modellata valorizzando gli uomini già a disposizione. Oggi, venerdì 17 luglio, i granata torneranno in campo con una doppia seduta, alle 10 e alle 17.30, ultimo passaggio prima dell'amichevole di sabato contro il Pinzolo Valrendena, occasione per verificare quanto assimilato in questa prima settimana di lavoro.