Scrittore, sceneggiatore e regista, Carmelo Pennisi è un tifosissimo granata e porta avanti su Toro News il progetto intrapreso qualche anno fa con il compianto Anthony Weatherill, la rubrica “Loquor”, che in suo onore e ricordo continua a curare. Pennisi annovera, tra le sue numerose opere e sceneggiature, quella del film “Ora e per sempre”, in memoria del Grande Torino. La rubrica “Loquor” di Toro News In questa rubrica, con la sua penna raffinata e intrisa di cultura, Carmelo Pennisi affronta tematiche legate al Torino ma anche al panorama calcistico italiano e internazionale con articoli di opinione su temi di attualità conditi, di tanto in tanto, da qualche indiscrezione succulenta.