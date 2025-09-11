Toro News

Loquor

Scrittore, sceneggiatore e regista, Carmelo Pennisi è un tifosissimo granata e porta avanti su Toro News il progetto intrapreso qualche anno fa con il compianto Anthony Weatherill, la rubrica “Loquor”, che in suo onore e ricordo continua a curare. Pennisi annovera, tra le sue numerose opere e sceneggiature, quella del film “Ora e per sempre”, in memoria del Grande Torino. La rubrica “Loquor” di Toro News In questa rubrica, con la sua penna raffinata e intrisa di cultura, Carmelo Pennisi affronta tematiche legate al Torino ma anche al panorama calcistico italiano e internazionale con articoli di opinione su temi di attualità conditi, di tanto in tanto, da qualche indiscrezione succulenta.
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La proprietà dei club di calcio

C. Pennisi

“Sono stati fatti molto errori, e non solo in Italia, da quando si è deciso che il calcio non era più una impresa con finalità per il bene comune”...Torna Loquor, di Carmelo Pennisi

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L'Iran rinuncia ai Mondiali di calcio

C. Pennisi

"È sempre stato facile giocare a calcio: uno spiazzo, gente desiderosa di correre dietro ad un pallone, porte ricavate alla buona”

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (8)

Il coraggio delle calciatrici iraniane

C. Pennisi

"C’è un momento in cui l’onore conta più di qualsiasi paura, ed è un momento che prima o poi arriva per tutti”

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Nel bunker di Urbano Cairo

C. Pennisi

“Nel bunker allestito per la presentazione di Roberto D’Aversa, Urbano Cairo potrebbe essere la maschera di una rappresentazione teatrale”

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (5)

L'inferno e la rinascita di Michele Padovano

C. Pennisi

Torna "Loquor", la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: Michele Padovano ha giocato nella Juventus, in una grande Juventus, ma è uno nato a Torino e con il Toro nel cuore

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Il Milan negli Epstein files

C. Pennisi

Torna Loquor, di Carmelo Pennisi: “...il mercato della compravendita dei club calcistici è un mercato decisamente atipico, pieno più di ombre che di luci”

loquor

Il calcio ha bisogno della sua "Frattura"

C. Pennisi

Nuova puntata di "Loquor" di Carmelo Pennisi: “Abbiamo partecipato ai rituali e abbiamo evitato in gran parte di sottolineare il divario tra retorica e realtà”

NUOVE RUBRICHE TORONEWS

Marco Baroni e la scelta tecnica

C. Pennisi

Nuovo appuntamento con "Loquor", la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "L’allenatore post moderno, essendo in contatto con il divino, non può sbagliare vaticinio o, molto più banalmente,…

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Addio a Rocco Commisso

C. Pennisi

Loquor di Carmelo Pennisi - "I meridionali sanno quanto è difficile affrontare il viaggio, lo fanno da sempre vivendolo in una curiosa via di mezzo tra tortura e speranza"

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (2)

L'urlo pacato di Emirhan Ilkhan

C. Pennisi

Torna "Loquor" la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Emirhan Ilkhan viene al mondo nella città più affascinante e complicata del globo”

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Njie e Ilkhan: a proposito dei giovani

C. Pennisi

“da giovani ci si dente obbligati a provare, poiché ancora non c’è il fardello dell’esperienza”…Torna Loquor, la rubrica di Carmelo Pennisi

RUBRICHE TORONEWS

Il mercato di gennaio: l'inverno del nostro scontento

C. Pennisi

Nuovo appuntamento con "Loquor", la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "Il gennaio del calcio, invece, è un guardarsi con il sospetto dei giocatori da poker…"

RUBRICHE TORONEWS

Il Toro, la mistica, Gianluca Petrachi

C. Pennisi

Probabilmente Petrachi voleva riferirsi al mito, ovvero quella forma di protesta romantica contro la banalità della vita quotidiana

RUBRICHE TORONEWS (9)

Il ritorno di Gianluca Petrachi

C. Pennisi

Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Troppe sono state le operazioni sbagliate, gli abbagli presi,la sua evidente predisposizione di lavorare un po’ a casaccio”

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La presenza/assenza di Urbano Cairo allo stadio

C. Pennisi

Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Lo scampare e la longevità non sono un caso e nemmeno il risultato sorprendente di un calcolo della “teoria dei giochi”

RUBRICHE TORONEWS (30)

I giorni d’Azzurro della Coppa Davis

C. Pennisi

Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Sono 56/59 grammi che ondeggiano verticalmente in attesa della tua decisione di dare l’inizio all’emozione… e intanto c’è silenzio”

RUBRICHE TORONEWS (28)

Roberto Mancini in Qatar

C. Pennisi

Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Dietro l’ex giocatore e allenatore di tante squadre, incorniciata c’è la fotografia dell’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani”

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Il derby

C. Pennisi

La Juventus era “La Bastiglia” della famiglia Agnelli, e bisognava a tutti i costi provare a prenderla

RUBRICHE TORONEWS (23)

Luciano Spalletti alla Juve: anatomia di un tradimento

C. Pennisi

Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Completamente scevri di onore, ribaltiamo intendimenti addirittura tatuati sulla pelle pur di cogliere occasioni”

RUBRICHE TORONEWS (21)

Autografi in vendita e il miracolo Mjallby

C. Pennisi

Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "Non siamo la somma del caso, ma siamo la speranza delle nostre decisioni"

Final Italy v France - World Cup 2006

Gattuso e Zidane: una patria nel cuore

C. Pennisi

Torna Loquor, la rubrica di Carmelo Pennisi:: "L’idea di casa e di appartenenza allontana l’urgenza di guardare in faccia all’infinito di ogni via"

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Buffon e gli scudetti revocati alla Juventus

C. Pennisi

Nuovo episodio di "Loquor", la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "No, non si può perdonare l’iniquo e la sua iniquità, non si può accettare la sua reiterata impunità"

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L’intelligenza artificiale, Anthony Weatherill, i tifosi

C. Pennisi

"nipote di Matt Busby, storico allenatore del Manchester United, Anthony ha portato nel sangue la passione per il gioco, ma ha scelto di dedicarla non al campo, bensi' ai suoi protagonisti piu'…

RUBRICHE TORONEWS (13)

Julio Velasco: il peggiore dei peccati è non essere felici

C. Pennisi

Nuovo episodio di "Loquor", la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "C’è profondità a Buenos Aires, quella del tipo dell’essere incompiuti, con quell'insoddisfazione tragica che ti dà l’idea di un…