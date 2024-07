Buffon: dalle dimissioni al doppio incarico azzurro

Questo modello da regime sarà pagato molto caro dal calcio italiano, e per quanto il numero delle squadre partecipanti al prossimo Mondiale è stato aumentato in modo considerevole(48, di cui 16 spetteranno all’Europa), e quindi dovrebbe esserci quasi una strage perché noi non ci si qualifichi, se le cose continueranno come negli ultimi anni il rischio di cannare per la terza volta la partecipazione alla massime competizione iridata del calcio è altissimo. Con il nuovo contratto di Buffon dalle nostre parti si è inaugurata una prassi davvero singolare, ovvero “squadra che perde o deflagra non si cambia”. “Il ridicolo cresce in proporzione a quanto ci si dà da fare per difenderlo”, scrive Choderlos de Laclos, autore di un altro aforisma che ben si attaglia al circo messo in piedi attorno alla nostra Nazionale: “il tempo porta sempre la verità. Peccato che non la porti sempre in tempo”. Non riusciamo più né a “vedere” né a “sentire” il nostro calcio per quel che veramente è, un caravanserraglio gestito assai malamente e superficialmente da una delle classi dirigenti peggiori di sempre, incuranti di uno sfacelo e con gli “Azzurrini” ancora una volta assenti all’avvenimento olimpico in procinto di iniziare. Scorriamo un brano della “Gazzetta dello Sport”, vergato subito dopo Italia Albania: “dei mondiali del 78 ci è rimasto nel cuore il volto di due ragazzini buttati dentro da Bearzot e destinati a diventare simboli della nostra Nazionale, fino a farne la storia: Antonio Cabrini e Paolo Rossi. E’ stato naturale pensare a loro quando abbiamo visto l’autorevolezza con cui Calafiori ha affiancato bastoni al centro della difesa…”.

Non c’è pudore e non c’è vera memoria quando si fanno simili accostamenti spacciandole per acute analogie, e spero Paolo Rossi possa perdonare dall’alto dei cieli un modo di pensare talmente abituato all’emotività del momento, in perfetto stile reality show, da arrampicarsi in un ardito paragone tra un promettente calciatore con due dei fuoriclasse più importanti di ogni tempo dell’Italia pallonara. Ma il carrozzone bisogna pur venderlo in qualche modo e occorre gettare fumo di oblio per non far pensare nemmeno un secondo, e allora rischia di sfuggire un cambiamento antropologico del calcio: non è più importante vincere, nemmeno uno scudetto, ma conta solo fare soldi in tanti di quei modi da non poter essere raccontati senza correre il rischio di essere trascinati con una querela in tribunale. La legge e la sua forma usate per nascondere la verità e legittimare la mistificazione da pirateria, porta sul serio a ritenere che i priori, i frati e il convento siano immersi nei debiti. In realtà è solo il convento ad esserlo, sui priori e i frati, ripeto, è impossibile esprimersi chiaramente. Mi affido alla capacità di ognuno di immaginare, discernere, ed ipotizzare. I dati ci sono per cercare di aprirsi un varco verso la verità, magari non renderà liberi ma sicuramente più edotti sì. In tale clima di impunità non solo non si lascia ma dove si può si raddoppia, e magari si è portati anche in trionfo. Buffon viene rivenduto(o addirittura rivelato) come il “Pico della Mirandola” del calcio, anche se ogni volta lo si senta provare a costruire un ragionamento, pare essere uscito dalla semantica incerta e confusa di “Facebook”. Ma la strategia di Gabriele Gravina è quella dell’illusionista da circo, ogni tot di tempo necessita di venderti un presunto genio per far annusare una soluzione dei problemi quanto mai vicina. Però questa non passa più dal campo, ovvero l’unica cosa a contare, ma dalla spartizione del potere e da nomine pirotecniche glamour. Aveva funzionato con Roberto Mancini, pescato in un momento storico in cui la sua carriera era in fase pericolante(possiamo dire sulla via del declino?) e si era subito avvinghiato alla panca Azzurra per non dare visibilità alla sua crisi professionale, poi è si è stappato champagne con Luciano Spalletti(assolutamente inadatto per ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico), e ora è il turno di un ex calciatore di prestigio ancora in disperata ricerca d’autore e con il periglioso dilemma su cosa farà da grande.