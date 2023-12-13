Ieri, oggi e domani
Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani, con un nuovo appuntamento
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Torna l’appuntamento con "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani
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Torna la rubrica a cura di Danilo Baccarani
Torna la rubrica a cura di Danilo Baccarani
Torna l'appuntamento con "Gran Torino" la rubrica di Danilo Baccarani: "A San Siro, il 27 gennaio 2013 finì 2-2 e ci sembrò di volare dopo anni di Serie B e delusioni..."
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Torna l'appuntamento con la rubrica di Danilo Baccarani
Torna l'appuntamento con la rubrica di Danilo Baccarani: "Ci hanno spiegato per anni, che gli errori arbitrali fanno parte del gioco e che chi si lamenta è un perdente..."
Torna l'appuntamento con la rubrica di Danilo Baccarani: "Perché Vanja non riesce a cancellare gli errori e confermarsi su livelli di eccellenza? Non è che siamo troppo pretenziosi con uno dei…
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Un nuovo appuntamento di Gran Torino
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Torna Gran Torino, la rubrica a cura di Danilo Baccarani
Torna la rubrica a cura di Danilo Baccarani: Affrontare l’ultima della classe è ovviamente una ghiotta occasione per continuare positivamente il cammino intrapreso nell’ultimo periodo ma..."
Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani con un nuovo appuntamento
Torna la rubrica a cura di Danilo Baccarani: "Per una volta, Gran Torino, anziché parlare del passato, analizza due opinioni dicotomiche, Europa sì o Europa no, interrogando ragione e sentimento"
Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani con un nuovo appuntamento in vista del match contro il Genoa
Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani con un nuovo appuntamento sugli incroci tra Napoli e Torino
Torna "Gran Torino" la rubrica a cura di Danilo Baccarani
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