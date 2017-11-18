Toro News

Buonanotte Granata

Torino FC v ACF Fiorentina - Serie A

C'era una volta il Toro

C. Raviola

Buonanotte Granata / Perchè il tempo non cancelli ciò che è stato dalle nostre più profonde emozioni, lasciandoci con l'illusione che tutto questo ci basti

tifosi 3 superga

Sotto l'albero

C. Raviola

Buonanotte Granata / Tornano i pensieri di Cristina Raviola: "In questa magica notte di Natale, questi sono i desideri che coltivo"

maratona, tifosi, Torino-Juventus

Cerchiamo cose da Toro

C. Raviola

Buonanotte granata/Primi passi nella nuova stagione del Toro, tra amichevoli importanti, il calendario e le polemiche

maratona olimpico grande torino

Il sogno, le aspettative e l'invidia

C. Raviola

Buonanotte granata/Cosa aspettarsi dal Toro? Che costruisca il proprio futuro, regalando dei sogni a propri tifosi

Poland v Senegal: Group H - 2018 FIFA World Cup Russia

Il Toro in pausa

C. Raviola

Buonanotte granata/Le trattative sono in stallo... non resta che concentrarsi sui Mondiali!

Bruno Peres

Toro: chi va, chi viene, chi torna

C. Raviola

Buonanotte granata / Primi segnali dal mercato, tra ritorni importanti, possibili partenze e smentite ben accette

Genoa CFC v Torino FC - Serie A

Toro, che sia benvenuta l'estate!

C. Raviola

Buonanotte granata/Dopo un fine campionato deludente, inizia la stagione estiva, e per il Toro di Mazzarri c'è un nuovo punto zero

Torino FC v SS Lazio - Serie A

Toro, punto e a capo

C. Raviola

Buonanotte granata/Il campionato volge al termine, e ora c'è tempo per il Toro per fermarsi, progettare e ricominciare

La Curva Maratona in Torino-Sasuolo del 24 aprile 2016

Il coraggio di essere Toro

C. Raviola

Buonanotte granata/Una riflessione sul Toro di oggi e sui valori condivisi nel calcio moderno

maratona, tifosi, Torino-Juventus

Occhi al cielo per vedere il Toro

C. Raviola

Buonanotte granata/Tra pochi giorni, le celebrazioni a Superga, con il campionato del Toro definitivamente chiuso

Juventus v Torino FC - Serie A

Tutti addosso al Gallo

C. Raviola

Buonanotte granata/ Una stagione sfortunata per Andrea Belotti, ma la fiducia dei tifosi non deve assolutamente mancare

Torino FC v FC Crotone - Serie A

Ecco Ljajic, ecco il Toro

C. Raviola

Buonanotte granata/Un'altra gara giocata al meglio da Adem Ljajic: il Toro non può certamente fare a meno di lui

mondonico sedia

Noi indiani ci sentiamo più soli

C. Raviola

Buonanotte granata/Mondonico aveva lo spirito di quel Toro davvero nostro, e ora, senza di lui, ci sentiamo più soli

FiorentToro, gemellaggio, Museo del Grande Torino

L'amicizia nel momento del bisogno

C. Raviola

Buonanotte granata/Domani incontrare la Fiorentina vuol dire anche accogliere il grande dolore per la perdita del capitano Davide Astori

Torino FC v AC Chievo Verona - Serie A

Toro, non è cambiato niente

C. Raviola

Buonanotte granata/Un Toro troppo fragile si sgretola davanti alla Roma, lasciandoci sempre più perplessi, giornata dopo giornata

Torino FC v Juventus - Serie A

Toro, è ora dei fatti

C. Raviola

Buonanotte granata/Il mister chiede l'aiuto di una tifoseria ormai stanca e delusa, che si aspetta dei risultati

Torino FC v Juventus - Serie A

Il Toro non insegna ad accontentarsi

C. Raviola

Buonanotte granata / Dopo il derby di Torino, la rabbia e la delusione hanno la meglio e invogliano a fare qualche riflessione

lorenzo Torino FC v Udinese Calcio - Serie A

Il senso del derby nei tuoi occhi

C. Raviola

Buonanotte granata/Il piccolo Lorenzo ci ha fatto ritrovare esattamente dove dovevamo essere, con la testa e con il cuore, alla vigilia del derby

Torino FC v Benevento Calcio - Serie A

Toro, le risposte delle prossime gare

C. Raviola

Buonanotte granata/ La gara con l'Udinese non vale solo tre punti per il Toro, ma anche l'atteggiamento delle prossime partite

UC Sampdoria v Torino FC - Serie A

Toro, contenti e soddisfatti?

C. Raviola

Buonanotte granata/Una bella gara del Toro a Marassi, che dimostra di aver trovato una quadra. Cosa possiamo sperare ora?

mazzarri

Toro, tanto lavoro e poche parole

C. Raviola

Buonanotte granata/ Il Toro prova un nuovo volto, senza guardare troppo lontano. Solo il lavoro dirà dove può arrivare...

Torino FC v Bologna FC - Serie A

La quiete del Toro dopo la tempesta

C. Raviola

Buonanotte granata / Un inizio anno intenso per il Toro, con un progetto ancora da concretizzare. E dopo le vacanze...

tifosi maratona curva coreografia

Anno nuovo, vita nuova, Toro nuovo!

C. Raviola

Buonanotte granata/I nostri auguri per il nuovo anno con una speranza per un Toro nuovo

Torino FC v AC Chievo Verona - Serie A

Toro, un fuoco da riaccendere

C. Raviola

Buonanotte granata / Il Toro, dopo l'ennesimo pareggio, ha bisogno di invertire la rotta per appassionare e divertire di nuovo