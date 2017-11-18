C'era una volta il Toro
Buonanotte Granata / Perchè il tempo non cancelli ciò che è stato dalle nostre più profonde emozioni, lasciandoci con l'illusione che tutto questo ci basti
Buonanotte Granata / Perchè il tempo non cancelli ciò che è stato dalle nostre più profonde emozioni, lasciandoci con l'illusione che tutto questo ci basti
Buonanotte Granata / Tornano i pensieri di Cristina Raviola: "In questa magica notte di Natale, questi sono i desideri che coltivo"
Buonanotte granata/Inizia il campionato e sono tante le speranze per un Toro che possa farci divertire!
Buonanotte granata/Primi passi nella nuova stagione del Toro, tra amichevoli importanti, il calendario e le polemiche
Buonanotte granata/Cosa aspettarsi dal Toro? Che costruisca il proprio futuro, regalando dei sogni a propri tifosi
Buonanotte granata/Le trattative sono in stallo... non resta che concentrarsi sui Mondiali!
Buonanotte granata / Primi segnali dal mercato, tra ritorni importanti, possibili partenze e smentite ben accette
Buonanotte granata/Dopo un fine campionato deludente, inizia la stagione estiva, e per il Toro di Mazzarri c'è un nuovo punto zero
Buonanotte granata/Il campionato volge al termine, e ora c'è tempo per il Toro per fermarsi, progettare e ricominciare
Buonanotte granata/Una riflessione sul Toro di oggi e sui valori condivisi nel calcio moderno
Buonanotte granata/Tra pochi giorni, le celebrazioni a Superga, con il campionato del Toro definitivamente chiuso
Buonanotte granata/ Una stagione sfortunata per Andrea Belotti, ma la fiducia dei tifosi non deve assolutamente mancare
Buonanotte granata/Un'altra gara giocata al meglio da Adem Ljajic: il Toro non può certamente fare a meno di lui
Buonanotte granata/Mondonico aveva lo spirito di quel Toro davvero nostro, e ora, senza di lui, ci sentiamo più soli
Buonanotte granata/Un punto di vista sulla situazione attuale e sul futuro del Toro
Buonanotte granata/Domani incontrare la Fiorentina vuol dire anche accogliere il grande dolore per la perdita del capitano Davide Astori
Buonanotte granata/Un Toro troppo fragile si sgretola davanti alla Roma, lasciandoci sempre più perplessi, giornata dopo giornata
Buonanotte granata/Il mister chiede l'aiuto di una tifoseria ormai stanca e delusa, che si aspetta dei risultati
Buonanotte granata / Dopo il derby di Torino, la rabbia e la delusione hanno la meglio e invogliano a fare qualche riflessione
Buonanotte granata/Il piccolo Lorenzo ci ha fatto ritrovare esattamente dove dovevamo essere, con la testa e con il cuore, alla vigilia del derby
Buonanotte granata/ La gara con l'Udinese non vale solo tre punti per il Toro, ma anche l'atteggiamento delle prossime partite
Buonanotte granata/Una bella gara del Toro a Marassi, che dimostra di aver trovato una quadra. Cosa possiamo sperare ora?
Buonanotte granata/ Il Toro prova un nuovo volto, senza guardare troppo lontano. Solo il lavoro dirà dove può arrivare...
Buonanotte granata / Un inizio anno intenso per il Toro, con un progetto ancora da concretizzare. E dopo le vacanze...
Buonanotte granata/Si chiude una parentesi importante per il Toro con l'esonero di Mihajlovic, e, dopo questo cambio, i risultati si devono vedere.
Buonanotte granata/I nostri auguri per il nuovo anno con una speranza per un Toro nuovo
Buonanotte granata/ I nostri auguri per questa magica notte di Natale
Buonanotte granata / Il Toro, dopo l'ennesimo pareggio, ha bisogno di invertire la rotta per appassionare e divertire di nuovo
Buonanotte granata / Andrea Belotti, un capitano d'altri tempi, cristallo luminoso a rischio di scheggiarsi
Buonanotte granata / Una settimana tutta incentrata sulle qualificazioni ai Mondiali, le varie polemiche e le sorprese inaspettate