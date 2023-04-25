Toro News

Lettere alla Redazione

La redazione di Toro News apre le colonne della prima e più importante testata online dedicata al Torino FC anche ai suoi lettori, che da sempre meritano spazio. Gli indirizzi di riferimento cui mandare le lettere sono redazione@toronews.net o gianluca.sartori@toronews.net. Articoli e pensieri su qualsiasi argomento legato al mondo Toro: i più meritevoli e significativi - a giudizio della Redazione - vengono pubblicati su Toro News.  
Stadio Filadelfia tifosi

Le vostre lettere

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Ci scrivono Sandro e Alberto. “Papà, perché tifiamo Toro?”: se la delusione allontana anche i figli dallo stadio e Vernice, bambini, guerre...

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Manicomio Toro

R. T. News

Lettere alla redazione. Il pensiero di Marco "Una sola cosa si salva in questo manicomio Toro: l’amore folle, incondizionato e malato di noi tifosi"

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A TIM

Il nostro diritto al riscatto

R. T. News

Torna l'appuntamento con la rubrica Lettera alla Redazione: "... E come ogni luglio, al tifoso granata tocca il supplizio della telenovela estiva del calciomercato..."

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Ciao Emiliano!

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Il ricordo di un pezzo di storia granata nel sesto anniversario della morte del tecnico