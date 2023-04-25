Lettera di una mamma di un bambino del Monza: "Grazie Linetty" R. T. News Redazione Toro News 14 novembre - 11:00 14 novembre

Torna l'appuntamento con Lettere alla Redazione: "Quando Linetty ha preso per mano Francesco deve essersi accorto che era infreddolito e così ha fatto un gesto molto semplice e spontaneo"