Le vostre lettere
Ci scrivono Sandro e Alberto. “Papà, perché tifiamo Toro?”: se la delusione allontana anche i figli dallo stadio e Vernice, bambini, guerre...
Ci scrivono Sandro e Alberto. “Papà, perché tifiamo Toro?”: se la delusione allontana anche i figli dallo stadio e Vernice, bambini, guerre...
Nuova Lettera alla Redazione: "Un richiamo che, isolato dal contesto, potrebbe anche apparire condivisibile. Peccato che il contesto esista..."
Torna la Lettera alla Redazione: "Un anno fa, nella tarda mattinata, arriva la terribile notizia che squarcia i cuori di tutti..."
Oggi ci scrive Luca Fabbri: 'Il Torino sembra aver bisogno di una nuova visione, di un progetto capace di restituire entusiasmo, identità e prospettiva'.
Lettera alla redazione, il pensiero di Giorgio Gilardetti: "Dopo aver sentito narrare a fondo del Grande Torino..."
Lettera alla redazione, il pensiero di Enrico Olivieri: "E allora se non va via lui che facciamo, andiamo via noi?"
Lettera alla redazione, il pensiero di Marco Faccio
Lettera alla redazione, il pensiero di Nicola Perrotta: "Cairo ha provincializzato il Toro facendolo diventare una piccola squadra di Serie A"
Lettera alla redazione, il pensiero di Aldo Valeri: "Ma davvero il Cimmi, si meritava tutto questo odio?"
Lettere alla redazione, il pensiero di P.A.M. Grassano: "Dopo cinquant’anni di tifo partecipe ma discreto, provo a formalizzare in pubblico il mio vissuto: la gestione tecnica è oggi la criticità…
Lettere alla Redazione, il pensiero di Stefano Ferraris: "Esiste un santuario, nel petto di chi ama i propri colori, dove il tempo si ferma e la ragione tace"
Lettere alla redazione. Il pensiero di Marco "Una sola cosa si salva in questo manicomio Toro: l’amore folle, incondizionato e malato di noi tifosi"
Il pensiero di Gianni Cardone: "Io purtroppo non percepisco volontà, visione né progettualità. E questo, per me, significa una cosa sola: mediocrità"
Torna l'appuntamento con la rubrica Lettera alla Redazione: "... E come ogni luglio, al tifoso granata tocca il supplizio della telenovela estiva del calciomercato..."
Il messaggio di Mirella Loik, figlia di Ezio Loik: "Il ricordo nella memoria rimane sempre presente e vivo..."
Quel pomeriggio, al Comunale, in campo il Grande Torino e Frank Swift, che fecero la stessa fine. Il racconto di Matteo Curreri
Il pensiero di Sergio Sattanino: "Ho letto che la storia del Toro, rappresentata dalla maglia color granata, in confronto a una grande operazione di marketing varrebbe poco. Costui che l'ha scritto…
Lettere alla Redazione: "Basterebbe questo momento per essere certi che la vita è bellissima"
Lettere alla Redazione: "La storia del Toro interessa solo ai tifosi e non alla Società che dovrebbe custodirla, coltivarla e farne un vanto"
Lettere alla redazione / "Non conoscevo di persona la Signora Angela, ma sapevo che anche lei era tifosa del Torino, e come suo marito ha con lui conosciuto più di me quella squadra perchè nati prima"
Luca Davico ha stilato un'analisi statistica sulla storia recente e non del Torino
Il ricordo di un pezzo di storia granata nel sesto anniversario della morte del tecnico
Riccardo Pedraneschi saluta un grande amico granata di Siena scomparso all'improvviso
"Ma che dire dell’oculatezza di come è stata costruita la squadra?"
Riceviamo e volentieri pubblichiamo quanto inviatoci
Torna l'appuntamento con Lettere alla Redazione: "Quando Linetty ha preso per mano Francesco deve essersi accorto che era infreddolito e così ha fatto un gesto molto semplice e spontaneo"
Lo 0-3 subito dal Torino contro l'Inter ha agitato la tifoseria granata. Un tifoso granata "richiama" la piazza, chiedendo pazienza e di aspettare la fine della stagione per dare giudizi su Ivan Juric…
Uno scatto a La Spezia, padre e figlio che esultano insieme al gol del Toro, diventa subito un quadro da appendere con orgoglio
Torna l'appuntamento con Lettere alla Redazione: "Caro Toro, nella partita con la Lazio non eri tu, non ti ho riconosciuto..."
Abbiamo aspettato alcune ore per far sbollire la rabbia, pensiamo però sia giusto che si sappia quello che hanno dovuto subire i tifosi del Toro nella trasferta, tutt’altro che agevole, a Roma contro…