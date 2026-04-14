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Oggi la lettera porta la firma di Simone Spolaore.

Questa mattina quasi per caso mi sono addentrato insieme ai miei figli Olimpia e Giorgio di 4 e 3 anni rispettivamente, verso il campo di allenamento della Primavera ad Orbassano.. quasi per gioco, sfruttando il verde e i fiori che circondano il complesso. Giornata relativamente fresca e soleggiata, quiete e silenzio intorno interrotti soltanto dal rumore del tagliaerba.. e quei cinesini sparsi sul campo in sintetico tra i due gruppi di palloni pronti per essere calciati. Da ex arbitro di calcio Dilettante e tifoso del Toro riassaporare quei momenti è stato come un tuffo nel passato. Entrano i calciatori in ordine sparso, rigorosamente di granata vestiti, e subito si illuminano gli occhi dei miei figli. Olimpia che riconosce lo stemma e canta “Toro! Toro!” e Giorgio che, incuriosito e timoroso, osservava i ragazzi granata avvicinarsi ai palloni. In un attimo arriva Mister Baldini, vede i bambini dietro la rete, che solo poco prima avevano calpestato il terreno di gioco a ridosso della bandierina, si avvicina a loro e chiede “chi dei due vuole un pallone”? E Giorgio incredulo dice “io” così il Mister gli consegna un pallone Kipsta chiosando “è vostro, giocateci quanto volete”. Giorgio ringrazia ed è felice. Vedere il sorriso dei miei figli, nella speranza di poterli presto accompagnare allo Stadio per la prima volta ha reso inaspettatamente speciale un sabato mattina in Famiglia.

Simone Spolaore