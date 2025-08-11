Lavagnetta Granata: Una possibile quadra?
Dopo mesi di confusione e incertezze, il Torino sembra aver trovato qualche punto fermo. La vittoria col Parma riaccende segnali positivi tra disciplina, ruoli chiari e spirito di gruppo, ma il…
Dopo mesi di confusione e incertezze, il Torino sembra aver trovato qualche punto fermo. La vittoria col Parma riaccende segnali positivi tra disciplina, ruoli chiari e spirito di gruppo, ma il…
Tra proteste, continue cessioni volte a plusvalenze e strutture incompiute, il Torino vive ancora una volta una stagione sospesa.
Era sotto gli occhi di tutti: serviva una scossa. All’esordio in panchina, D’Aversa restituisce al Toro un’idea e un’intensità che mancavano da mesi
“Nuovo anno nuovi inizi”, o almeno così dicono. Ma in casa granata seppur sia iniziato un nuovo anno il copione rimane sempre lo stesso, con il rischio che la delusione lasci spazio a qualcosa di…
L’ultima partita del 2025 granata si è conclusa con una sconfitta per 1-2 al Grande Torino con i padroni di casa che non solo hanno perso, ma si sono fatti ribaltare il risultato
La vittoria col Sassuolo vale più del risultato: il Toro dà continuità, conferma le idee di Baroni e intravede finalmente una direzione. Ora l’obiettivo è chiaro: chiudere bene il girone d’andata.
Dopo l’umiliante sconfitta per 1-5 in casa contro il Como, un’altra sentenza al Via Del Mare di Lecce. E ora arriva il Milan...
Come oramai da tradizione il Torino non è stato capace di vincere il derby della mole, ma questo pareggio non è da sottovalutare
Dieci anni dall’ultimo trionfo, trenta dall’ultima vittoria in casa loro: il derby di Torino non è solo una partita, ma la sfida tra chi soffre e chi domina. Stasera il Toro gioca contro la storia,…
Un Toro capace di reagire ma non di dominare: da 0-2 a 2-2 contro il Pisa, in una partita che racconta molto più della classifica. La settimana prima del derby è ancora una volta un’altalena tra…
L’ottava giornata di Serie A ha visto impegnate Torino e Genoa all’Olimpico con i Granata che hanno avuto la meglio grazie ad un gol nel finale del “capitano” Maripán
Contro il Napoli il Toro conferma la sua identità: difesa a tre, equilibrio e organizzazione. Il 3-5-2 di Baroni ha mostrato maturità e solidità, con un Tameze leader silenzioso e Vlasić più libero di…
Sosta finita, ora c’è il Napoli di Conte: partita spartiacque. Il Toro arriva da un avvio sofferto, ma con qualche mattoncino messo: più gamba, più idee sugli esterni. Il punto? Trasformare i “quasi”…
Nella partita di lunedì i Granata cadono al Tardini contro i Crociati, in un match che purtroppo rispecchia alla perfezione le paure protratte dopo le ultime prestazioni.
Giovedì 25 settembre si sono giocati all’Olimpico Grande Torino i sedicesimi di coppa Italia fra Torino e Pisa con i padroni di casa che escono vincitori e sfideranno la Roma agli ottavi. Intanto però…
La scelta di Baroni di giocare a specchio contro la Roma di Gasperini funziona, il gioiello di Simeone poi mette la ciliegina sulla torta ad una partita a dir poco perfetta.
Due sfide delicate attendono il nostro Torino: prima la Roma all’Olimpico, poi l’Atalanta al Grande Torino. Un banco di prova tutt’altro che semplice, in un clima di tensione crescente tra campo e…
Il Torino risponde all’umiliazione di San Siro con una prestazione di orgoglio contro la Fiorentina: difesa più solida, buoni segnali da Asslani e Maripán, ma in fase offensiva mancano i gol.
Il 5-0 subito a San Siro ha lasciato cicatrici profonde: più che una sconfitta, un campanello d’allarme. Ora il Toro deve ritrovarsi e reagire, perché domenica contro la Fiorentina si gioca molto più…
I trentaduesimi di Coppa Italia fanno tremare i tifosi granata, ma il Torino passa grazie a un super Israel e al gol di Vlašić. Nel prossimo turno sarà il neopromosso Pisa a sfidare i granata.
“La Lavagnetta Granata” è un progetto semplice ma ambizioso: provare a scovare i dettagli, le sfumature e cogliere quelle finezze tattiche che possono sfuggire ad un occhio meno allenato.