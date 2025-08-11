Lavagnetta Granata: Torino-Genoa, un successo che vale più dei tre punti R. Levi Riccardo Levi 28 ottobre - 15:32 28 ottobre

L’ottava giornata di Serie A ha visto impegnate Torino e Genoa all’Olimpico con i Granata che hanno avuto la meglio grazie ad un gol nel finale del “capitano” Maripán