Toro News

Lavagnetta Granata

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Lavagnetta Granata: Una possibile quadra?

R. Levi

Dopo mesi di confusione e incertezze, il Torino sembra aver trovato qualche punto fermo. La vittoria col Parma riaccende segnali positivi tra disciplina, ruoli chiari e spirito di gruppo, ma il…

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Lavagnetta Granata: Un occhio al futuro

R. Levi

Tra proteste, continue cessioni volte a plusvalenze e strutture incompiute, il Torino vive ancora una volta una stagione sospesa.

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Lavagnetta Granata: Toro, non sarà il tuo anno…

R. Levi

“Nuovo anno nuovi inizi”, o almeno così dicono. Ma in casa granata seppur sia iniziato un nuovo anno il copione rimane sempre lo stesso, con il rischio che la delusione lasci spazio a qualcosa di…

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Lavagnetta Granata: freddo fuori, idee chiare in campo

R. Levi

La vittoria col Sassuolo vale più del risultato: il Toro dà continuità, conferma le idee di Baroni e intravede finalmente una direzione. Ora l’obiettivo è chiaro: chiudere bene il girone d’andata.

Copertina articolo Derby

Lavagnetta Granata: il solito derby?

R. Levi

Come oramai da tradizione il Torino non è stato capace di vincere il derby della mole, ma questo pareggio non è da sottovalutare

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Lavagnetta Granata: la maledetta settimana del derby

R. Levi

Un Toro capace di reagire ma non di dominare: da 0-2 a 2-2 contro il Pisa, in una partita che racconta molto più della classifica. La settimana prima del derby è ancora una volta un’altalena tra…

RUBRICHE TORONEWS (22)

Lavagnetta Granata: Toro, sei una squadra da 3-5-2

R. Levi

Contro il Napoli il Toro conferma la sua identità: difesa a tre, equilibrio e organizzazione. Il 3-5-2 di Baroni ha mostrato maturità e solidità, con un Tameze leader silenzioso e Vlasić più libero di…

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Lavagnetta Granata: cosa aspettarsi da questa nuova Roma

R. Levi

Due sfide delicate attendono il nostro Torino: prima la Roma all’Olimpico, poi l’Atalanta al Grande Torino. Un banco di prova tutt’altro che semplice, in un clima di tensione crescente tra campo e…

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Appunti d’estate sulla Lavagnetta Granata

R. Levi

“La Lavagnetta Granata” è un progetto semplice ma ambizioso: provare a scovare i dettagli, le sfumature e cogliere quelle finezze tattiche che possono sfuggire ad un occhio meno allenato.