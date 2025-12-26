Lavagnetta Granata: freddo fuori, idee chiare in campo

Riassunto e momenti chiave

Neanche il tempo di iniziare la partita che ai tifosi granata viene già un attacco di panico: occasionissima per il Sassuolo, con Cheddira che a porta vuota riesce a mancare il bersaglio. La bandierina del guardalinee si alzerà poi per fuorigioco, ma le sensazioni iniziali erano totalmente opposte rispetto alla difesa solida che si è vista per il resto della gara. Con il passare dei minuti, infatti, la squadra ha iniziato a prendere coraggio e campo, recuperando diversi palloni. È emerso in maniera evidente il “baronismo”, se così si può definire: i granata attuavano una pressione alta che forzava gli avversari a lanci lunghi affrettati, di facile lettura per Maripán e per l’intera linea difensiva granata. Inoltre, nel momento in cui il pallone veniva recuperato, la ricerca di un gioco diretto e verticale, volto a coinvolgere le due punte, si è rivelata estremamente efficace grazie alle caratteristiche del duo offensivo: Zapata offriva un riferimento puro, mentre Adams garantiva qualità di smistamento impressionanti e una notevole capacità di legare il gioco. Una volta prese le misure, il Sassuolo è apparso in netta difficoltà e le occasioni per il Torino hanno iniziato ad arrivare. A differenza di altre volte, con il pallone i granata sono riusciti a costruire ottime azioni corali. Al netto di qualche sbavatura di Pedersen, il primo tempo granata è stato molto positivo. Il Sassuolo non è mai riuscito a impensierire la difesa del Toro e ha chiuso la prima frazione con un solo tiro, fuori dallo specchio, del terzino Doig.