Il calciomercato del Torino entra nel vivo e la priorità della società è chiara: trovare un portiere capace di dare sicurezza all'intero reparto difensivo. Secondo le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Petrachi ha allargato il raggio d'azione, inserendo due profili internazionali di primo piano nella lista dei candidati.

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LEEDS, ENGLAND - MARCH 08: Lucas Perri of Leeds United celebrates after Lukas Nmecha of Leeds United (not pictured) scores a goal which was later ruled out for handball following a VAR review during the Emirates FA Cup Fifth Round match between Leeds United and Norwich City on March 08, 2026 in Leeds, England. (Photo by George Wood/Getty Images)

Due piste estere per il portiere del Torino: ecco i nomi nuovi

I nomi finiti sul taccuino della dirigenza sono quelli del brasiliano Lucas Perri, estremo difensore attualmente in forza al Leeds, e Aaron Ramsdale. Quest'ultimo, dopo l'esperienza all'Arsenal e la parentesi al Newcastle nella scorsa stagione, è reduce dall'avventura al Southampton e rappresenta un profilo di grande esperienza e caratura europea. Nonostante il pressing su questi nuovi obiettivi, il Torino non ha abbandonato la pista che porta a Orlando Gill. I contatti per il portiere erano stati avviati già prima dell'inizio del Mondiale, segnando un interesse concreto che la società granata potrebbe decidere di approfondire qualora le trattative per Perri o Ramsdale dovessero incontrare ostacoli.

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