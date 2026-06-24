Dal 13 al 25 luglio il Torino tornerà a Pinzolo per svolgere il ritiro estivo agli ordini del nuovo allenatore Ignazio Abate che sarà intento a preparare la stagione 2026/27 anche grazie a una serie di amichevoli da giocare in Val Rendena. Come tutti gli anni, i tifosi granata potranno andare a seguire queste due settimane di allenamenti quotidiani e anche i test amichevoli dirigendosi a Pinzolo.

Per i nostri lettori sarà possibile soggiornare a pochi chilometri di distanza dal campo di allenamento del Toro e ricevere anche uno sconto economico citando "Toro News" al momento della prenotazione presso una delle strutture convenzionate di Giulio Fiammarelli. Di seguito la presentazione delle tre strutture pensate per ogni tipo di evenienza: dalle camere del residence "Rosa delle Dolomiti" a Carisolo (QUI INFO E DETTAGLI), fino al "Bepy Hotel" situato a Giustino con il classico servizio di B&B (QUI INFO E DETTAGLI), passando per l'albergo a mezza pensione "Mezzosoldo" che si trova a Spiazzo (QUI INFO E DETTAGLI).

N.B. Per seguire da vicino il ritiro del Torino e per prenotare presso una di queste strutture ci si potrà rivolgere a uno dei seguenti recapiti, specificando di essere lettori di Toro News oppure andando sul sito della struttura preferita e inserendo il codice coupon RITIRO TORINO 2026 in fase di prenotazione:

telefono: 035 0400241

email: info@yourhappyholiday.it

Toro a Pinzolo: ecco il Bepy Hotel

Bepy Hotel

Bepy Hotel

Bepy Hotel

Bepy Hotel

Bepy Hotel

Bepy Hotel

Bepy Hotel

Toro a Pinzolo: ecco il residence "Rosa delle Dolomiti"

Residence "Rosa delle Dolomiti"

Residence "Rosa delle Dolomiti"

Residence "Rosa delle Dolomiti"

Residence "Rosa delle Dolomiti"

Residence "Rosa delle Dolomiti"

Toro a Pinzolo: ecco l'Hotel Mezzosoldo

Hotel Mezzosoldo

Hotel Mezzosoldo

Hotel Mezzosoldo

Hotel Mezzosoldo

Hotel Mezzosoldo