Si avvicina a grandi passi il ritiro estivo del Torino (QUI LE DATE E I DETTAGLI) che anche quest'anno si svolgerà in Trentino Alto Adige. I granata, dopo un anno di assenza, tornano a Pinzolo e la redazione di Toro News offre di nuovo uno speciale sconto ai suoi lettori interessati a seguire la squadra anche in montagna. Grazie alle strutture di Giulio Fiammarelli sarà infatti possibile soggiornare a pochi chilometri di distanza dal campo di allenamento del Toro e ricevere anche uno sconto sulla prenotazione citando "Toro News" al momento della prenotazione. Di seguito la presentazione delle tre strutture pensate per ogni tipo di evenienza: dalle camere del residence "Rosa delle Dolomiti" a Carisolo (QUI INFO E DETTAGLI), fino al "Bepy Hotel" situato a Giustino con il classico servizio di B&B (QUI INFO E DETTAGLI), passando per l'albergo a mezza pensione "Mezzosoldo" che si trova a Spiazzo (QUI INFO E DETTAGLI).

Buongiorno Giulio, quanto è piacevole per gli abitanti della Val Rendena ospitare il Torino per questo ritiro estivo? "Per noi è importante è alta stagione ed è positivo questo afflusso di tifosi. Siamo abituati perché è venuto anche il Parma. È un piacere che vengano squadre di Serie A quasi ogni estate nelle nostre zone".

Residence "Rosa delle Dolomiti"

E proprio per i tifosi del Torino che vorranno venire a Pinzolo avete pensato a delle soluzioni differente per ciascuna preferenza... "Una delle scelte è il Rosa delle Dolomiti dove ci sono parecchi accoglienti appartamenti, poi abbiamo il Bepy Hotel che è un classico B&B con la zona wellness e la sauna che si trova a pochissimi km dai campi di allenamento del Torino. Infine abbiamo l'hotel Mezzosoldo a Spiazzo che è proprio una mezza pensione. Si tratta di opzioni diverse per rispondere alle esigenze di ciascuno".

Bepy Hotel

Quali attività alternative al calcio e al Toro, si sente di suggerire ai turisti che vorranno provare tutte le esperienze che offre la montagna? "Ci sono tante passeggiate, abbiamo il lago e un parco aquatico con le piscine vicino al Bepy Hotel. Consiglio poi a tutti di affittare le biciclette per farsi un giro in montagna e arrivare anche a 2000 metri senza problemi per vedere i panorami".

E anche il paese di Pinzolo è molto accogliente a tutte le ore del giorno, vero? "Il nostro è un ambiente famigliare, anche il clima e il paese è molto tranquillo. Capita infatti di incontrare i giocatori che si fanno un giro per il paese e poi c'è anche la serata di presentazione della squadra".

Hotel Mezzosoldo

N.B. Per seguire da vicino il ritiro del Torino e per prenotare presso una di queste strutture ci si potrà rivolgere a uno dei seguenti recapiti, specificando di essere lettori di Toro News oppure andando sul sito della struttura preferita e inserendo il codice coupon RITIRO TORINO 2026 in fase di prenotazione: