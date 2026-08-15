Ci siamo. Dopo settimane di lavoro, esperimenti e cambiamenti, il Torino è chiamato a fare sul serio. Alle 21:15 del 15 agosto l’Olimpico Grande Torino apre le porte al primo match ufficiale della stagione: nei trentaduesimi di Coppa Italia, la squadra di Ignazio Abate sfida la Carrarese di Cioffi. È il primo vero esame per un gruppo che durante l’estate ha cambiato pelle e che ora è chiamato a trasformare il lavoro del precampionato in una prestazione concreta davanti al proprio pubblico. Sarà una serata particolare non soltanto per Abate. Insieme al tecnico, infatti, inizieranno ufficialmente la loro avventura in granata anche due figure nuove come Alessandro Gazzi e Lucas Biglia.

Il nuovo corso prende forma anche attraverso i diversi innesti arrivati durante il mercato e un gruppo che ha avuto bisogno di tempo per trovare equilibrio e automatismi. Ora, però, il tempo delle prove è finito. La Carrarese rappresenta il primo ostacolo della stagione e il Torino dovrà affrontarlo con l’atteggiamento che Abate ha cercato di costruire fin dal ritiro: intensità, aggressività e capacità di comandare la partita. I granata partono con i favori del pronostico, ma dovranno dimostrarlo sul campo.