Toro News

Culto

Francesco Bugnone, penna raffinata e pozzo infinito di ricordi granata. Nella sua rubrica su Toro News ricorda episodi e personaggi che hanno fatto la storia del club granata. La rubrica “Culto” di Toro News Dai calciatori di nicchia che colpirono la sua memoria di ragazzino per qualche piccolo particolare ai più grandi miti della storia: Francesco Bugnone tratteggia personaggi e storie con il suo registro stilistico intriso di passione granata.
culto

Fa un po' male

F. Bugnone

Culto finisce la sua corsa dopo sei anni e Francesco Bugnone vuole salutarvi e spiegare il perché

mondonico

Tutto Roma-Toro 5-2 minuto per minuto

F. Bugnone

Dopo aver commentato l'andata la scorsa settimana, la nuova puntata di "Culto" di Francesco Bugnone ci fa rivivere il ritorno della finale di Coppa Italia 1993 minuto per minuto

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (1)

Tutto Toro-Roma 3-0 minuto per minuto

F. Bugnone

Prima puntata del 2026 di Culto e torna con il format sul commento delle partite del Toro trovate in rete: stavolta tocca alla finale di andata della Coppa Italia 1993 contro la Roma

Meroni

Un abbraccio

F. Bugnone

Culto chiude l'anno parlando di un abbraccio: quello fra Maria Meroni sorella di Gigi, e Attilio Romero alla mostra per la Farfalla granata inaugurata a Como prima di Natale

culto

I gol più belli di Rolando Bianchi (parte 2)

F. Bugnone

Nella seconda puntata della trilogia di "Culto" su Bianchi rivivremo la tormentata stagione 2009/2010, quella in cui si è messo la fascia da capitano e ha guidato il Toro dei peones vicino al…

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I gol più belli di Rolando Bianchi (parte 1)

F. Bugnone

Culto inizia una trilogia per raccontare l'esperienza di Rolando Bianchi a Torino tramite i suoi gol più spettacolari e più significativi

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Ogni compleanno va sempre un po' peggio

F. Bugnone

"Cadendo nel giorno del compleanno del Toro, Culto non può non fare una piccola riflessione sulla nostra situazione tra passato, presente e futuro

culto

Better call Tullio

F. Bugnone

Oggi lo conosciamo come il secondo storico di Gasperini, ma Tullio Gritti ha vissuto un'annata a Torino in cui sapeva segnare solo gol pesanti: li riviviamo nella puntata odierna di "Culto" di…

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Toro - Milan 2-1, il sorpasso

F. Bugnone

La nuova puntata di Culto è dedicata al ricordo di Salvatore Garritano e al suo storico gol contro il Milan nell'anno dello scudetto

RUBRICHE TORONEWS (27)

Toro-Cagliari 5-0 - La riscossa

F. Bugnone

Il 27 settembre 1959 il Torino è in serie B, ma ritorna a casa. Culto ci racconta un Toro-Cagliari 5-0 che per tanti motivi profuma di riscossa. Innanzitutto per la presenza di Giorgio Ferrini

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Tutto Toro-Aberdeen minuto per minuto

F. Bugnone

"Culto torna col format delle partite intere scovate su YouTube a distanza di anni: dopo la doppia sfida col Real e Toro-Triestina, tocca alla splendida rimonta contro l'Aberdeen"

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La partita di Willie

F. Bugnone

Willie Peyote ha indicato un oscuro Torino-Vicenza sotto la neve fra le sue "partite del cuore". Francesco Bugnone ci ricorda quel match nella nuova puntata di Culto

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Gigi Meroni - Regalo di Natale

F. Bugnone

Torna "Culto", la rubrica di Francesco Bugnone: "Nell'anniversario della sua scomparsa, Culto vuole ricordare un Gigi Meroni felice e pieno di vita: quello che segnò i suoi primi due gol granata in…

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Toro-Foggia 3-1: la partita del cuore

F. Bugnone

Ognuno ha le sue partite del cuore per motivi puramente soggettivi. Nella nuova puntata di "Culto", Francesco Bugnone ci parla di una delle sue: lo spettacolare Toro-Foggia del 6 ottobre 1991

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Culto 250 - il primo gol di Pupi

F. Bugnone

Culto fa cifra tonda e festeggia il 250esimo episodio ricordando la prima rete in granata di Paolino Pulici, segnata in casa dell'Inter

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Toro-Juve 3-2 - Il grande giorno di “Pecos Bill”

F. Bugnone

"Nella stagione più disgraziata il Toro si trasforma in una stracittadina: Culto ci racconta la tripletta di "Pecos Bill" Virgili nel derby, unico momento felice dell'infausto 1958/59"

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La foglia morta del Poeta

F. Bugnone

Torna un nuovo episodio della rubrica su Toro News di Francesco Bugnone, Culto: "Il pallone scavalca la barriera con una parabola a foglia morta che sembra avere solo una missione: finire sotto…

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Vent’anni di vuoto spacciato per pieno

F. Bugnone

"Un Culto diverso dal solito questa settimana, in cui Francesco Bugnone dà il suo punto di vista sul ventennale della presidenza Cairo"

RUBRICHE TORONEWS

"Fargli fare gol" - Storia di un caso che non c'era

F. Bugnone

La nuova puntata di Culto ci racconta una polemica incredibile nata da un labiale rubato composto di tre parole durante Toro-Bologna 2002: fargli fare gol

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Tutto Triestina-Toro 1989/90 minuto per minuto

F. Bugnone

Culto torna a commentare una partita intera del Toro del passato scovata in rete: si tratta di Triestina-Toro 3-3 che darà la matematica certezza della promozione ai granata

RUBRICHE TORONEWS (10)

Alessio Scarchilli - Testa alta e palla al piede

F. Bugnone

La nuova puntata di Culto racconta l'intensa storia di Alessio Scarchilli al Toro tra belle giocate, qualche difficoltà e un maledetto infortunio

Il Torino vincitore della Coppa Italia nel 1970-1971

Era di Giugno - La Coppa Italia 1971

F. Bugnone

Dopo una breve pausa estiva, Culto ritorna per raccontare uno dei trionfi più belli e sofferti della storia del Toro: la coppa Italia del 1971

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Notti Torride - Storia dei Playoff 2005 - parte 4

F. Bugnone

Culto chiude il mini-ciclo sui playoff 2005 parlando della soffertissima gara di ritorno contro il Perugia, fra lotta, sofferenza e speranze (poi frustrate) di un futuro migliore

RUBRICHE TORONEWS (7)

Notti torride - Storia dei playoff 2005 parte 3

F. Bugnone

Sono talmente tante le cose da dire che la trilogia sui playoff 2005 diventa una quadrilogia. In questa puntata Culto parlerà della finale di andata al Curi con l'ultimo gol segnato dal Torino Calcio

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Notti torride - Storia dei playoff 2005 parte 2

F. Bugnone

Nella seconda parte della trilogia sui playoff 2005, Culto ci racconta la lottata semifinale contro l'Ascoli in cui l'arma in più è stata la classe di un Pinga in stato di grazia

RUBRICHE TORONEWS (4)

Notti torride - Storia dei playoff 2005 parte 1

F. Bugnone

Questa settimana Culto, la rubrica su Toro News di Francesco Bugnone, inizia una trilogia dedicata agli intensissimi playoff 2005. La prima puntata è dedicata alle ultime partite della stagione…

RUBRICHE TORONEWS

Toro-Milan 2-1: una passeggiata fuori dalla notte

F. Bugnone

Nuovo appuntamento con "Culto", la rubrica su Toro News di Francesco Bugnone: "Il Toro di Giacomini deve fare parecchio ricorso ai giovani del vivaio e si capisce quasi subito che sarà una stagione da…

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Toro-Partizani 3-1 - Non valeva doppio

F. Bugnone

Torna la rubrica Culto, di Francesco Bugnone: "La regola dei gol in trasferta che valgono doppio è stata croce e delizia nelle coppe europee, ma in un primo turno di Coppa delle Coppe al Toro accadde…

RUBRICHE TORONEWS

Il Toro prima che arrivassi te

F. Bugnone

Nuovo appuntamento con "Culto", la rubrica su Toro News di Francesco Bugnone: "Caro Cairo sappiamo che le cessioni le fanno tutti, ma come si fa a dire senza ridere che l’importante è lo scouting..."