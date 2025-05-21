Francesco Bugnone, penna raffinata e pozzo infinito di ricordi granata. Nella sua rubrica su Toro News ricorda episodi e personaggi che hanno fatto la storia del club granata. La rubrica “Culto” di Toro News Dai calciatori di nicchia che colpirono la sua memoria di ragazzino per qualche piccolo particolare ai più grandi miti della storia: Francesco Bugnone tratteggia personaggi e storie con il suo registro stilistico intriso di passione granata.