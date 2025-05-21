Fa un po' male
Culto finisce la sua corsa dopo sei anni e Francesco Bugnone vuole salutarvi e spiegare il perché
Culto finisce la sua corsa dopo sei anni e Francesco Bugnone vuole salutarvi e spiegare il perché
Dopo aver commentato l'andata la scorsa settimana, la nuova puntata di "Culto" di Francesco Bugnone ci fa rivivere il ritorno della finale di Coppa Italia 1993 minuto per minuto
Prima puntata del 2026 di Culto e torna con il format sul commento delle partite del Toro trovate in rete: stavolta tocca alla finale di andata della Coppa Italia 1993 contro la Roma
Culto chiude l'anno parlando di un abbraccio: quello fra Maria Meroni sorella di Gigi, e Attilio Romero alla mostra per la Farfalla granata inaugurata a Como prima di Natale
Si chiude la trilogia di "Culto" su Rolando Bianchi: dalla seconda stagione in B, all'ultima trascorsa in Serie A
Nella seconda puntata della trilogia di "Culto" su Bianchi rivivremo la tormentata stagione 2009/2010, quella in cui si è messo la fascia da capitano e ha guidato il Toro dei peones vicino al…
Culto inizia una trilogia per raccontare l'esperienza di Rolando Bianchi a Torino tramite i suoi gol più spettacolari e più significativi
"Cadendo nel giorno del compleanno del Toro, Culto non può non fare una piccola riflessione sulla nostra situazione tra passato, presente e futuro
Oggi lo conosciamo come il secondo storico di Gasperini, ma Tullio Gritti ha vissuto un'annata a Torino in cui sapeva segnare solo gol pesanti: li riviviamo nella puntata odierna di "Culto" di…
La nuova puntata di Culto è dedicata al ricordo di Salvatore Garritano e al suo storico gol contro il Milan nell'anno dello scudetto
Il 27 settembre 1959 il Torino è in serie B, ma ritorna a casa. Culto ci racconta un Toro-Cagliari 5-0 che per tanti motivi profuma di riscossa. Innanzitutto per la presenza di Giorgio Ferrini
"Culto torna col format delle partite intere scovate su YouTube a distanza di anni: dopo la doppia sfida col Real e Toro-Triestina, tocca alla splendida rimonta contro l'Aberdeen"
Willie Peyote ha indicato un oscuro Torino-Vicenza sotto la neve fra le sue "partite del cuore". Francesco Bugnone ci ricorda quel match nella nuova puntata di Culto
Torna "Culto", la rubrica di Francesco Bugnone: "Nell'anniversario della sua scomparsa, Culto vuole ricordare un Gigi Meroni felice e pieno di vita: quello che segnò i suoi primi due gol granata in…
Ognuno ha le sue partite del cuore per motivi puramente soggettivi. Nella nuova puntata di "Culto", Francesco Bugnone ci parla di una delle sue: lo spettacolare Toro-Foggia del 6 ottobre 1991
Culto fa cifra tonda e festeggia il 250esimo episodio ricordando la prima rete in granata di Paolino Pulici, segnata in casa dell'Inter
"Nella stagione più disgraziata il Toro si trasforma in una stracittadina: Culto ci racconta la tripletta di "Pecos Bill" Virgili nel derby, unico momento felice dell'infausto 1958/59"
Torna un nuovo episodio della rubrica su Toro News di Francesco Bugnone, Culto: "Il pallone scavalca la barriera con una parabola a foglia morta che sembra avere solo una missione: finire sotto…
"Un Culto diverso dal solito questa settimana, in cui Francesco Bugnone dà il suo punto di vista sul ventennale della presidenza Cairo"
La nuova puntata di Culto ci racconta una polemica incredibile nata da un labiale rubato composto di tre parole durante Toro-Bologna 2002: fargli fare gol
Culto torna a commentare una partita intera del Toro del passato scovata in rete: si tratta di Triestina-Toro 3-3 che darà la matematica certezza della promozione ai granata
La nuova puntata di Culto racconta l'intensa storia di Alessio Scarchilli al Toro tra belle giocate, qualche difficoltà e un maledetto infortunio
Dopo una breve pausa estiva, Culto ritorna per raccontare uno dei trionfi più belli e sofferti della storia del Toro: la coppa Italia del 1971
Culto chiude il mini-ciclo sui playoff 2005 parlando della soffertissima gara di ritorno contro il Perugia, fra lotta, sofferenza e speranze (poi frustrate) di un futuro migliore
Sono talmente tante le cose da dire che la trilogia sui playoff 2005 diventa una quadrilogia. In questa puntata Culto parlerà della finale di andata al Curi con l'ultimo gol segnato dal Torino Calcio
Nella seconda parte della trilogia sui playoff 2005, Culto ci racconta la lottata semifinale contro l'Ascoli in cui l'arma in più è stata la classe di un Pinga in stato di grazia
Questa settimana Culto, la rubrica su Toro News di Francesco Bugnone, inizia una trilogia dedicata agli intensissimi playoff 2005. La prima puntata è dedicata alle ultime partite della stagione…
Nuovo appuntamento con "Culto", la rubrica su Toro News di Francesco Bugnone: "Il Toro di Giacomini deve fare parecchio ricorso ai giovani del vivaio e si capisce quasi subito che sarà una stagione da…
Torna la rubrica Culto, di Francesco Bugnone: "La regola dei gol in trasferta che valgono doppio è stata croce e delizia nelle coppe europee, ma in un primo turno di Coppa delle Coppe al Toro accadde…
Nuovo appuntamento con "Culto", la rubrica su Toro News di Francesco Bugnone: "Caro Cairo sappiamo che le cessioni le fanno tutti, ma come si fa a dire senza ridere che l’importante è lo scouting..."