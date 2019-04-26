Toro News

Occhi Sgranata

Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Presidente, a quando un mea culpa?

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / Torna la rubrica dell'opinionista Vincenzo Chiarizia: "Se anche a fine anno prossimo il Toro dovesse essere qualificato per i preliminari, dovrebbe essere considerata una iattura e…

Parma Calcio v Torino FC - Serie A

Toro, contro il Napoli riscatto o crisi

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Ho sempre difeso il tecnico granata, ma quest'anno sta avendo delle difficoltà"

Atalanta BC v Torino FC - Serie A

Toro, vincere contro il Lecce per compiere salto di maturità

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia: "Dunque il Toro ha il dovere di affrontare il Lecce con la consapevolezza di avere i mezzi tecnici superiori, ma con l’atteggiamento…

Wolverhampton Wanderers v Torino - UEFA Europa League Play-Off: Second Leg

Toro eliminato, ma l'Europa era una priorità?

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Io non penso che sia normale che da un giorno all'altro un giocatore possa decidere per l'ammutinamento senza che prima siano apparsi chiari…

Leicester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League

Toro, testa ai lupi

V. Chiarizia

Occhi sgranata / Torna l'appuntamento con la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Per cui non ci resta che stare calmi, incitare i nostri ragazzi e vincere assieme per arrivare ai gironi”

Torino

Toro, dalle luci sulla squadra alle ombre sul mercato

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia: "Vogliamo davvero affrontare la stagione 2019/2020 con la rosa attuale? Campionato, Europa League e Coppa Italia alla lunga possono…

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Toro e la mentalità europea di Mazzarri

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia: "Dopo il mea culpa nei confronti di mister Mazzarri, questa volta mi preme di fare un mea culpa verso il presidente Cairo"

Sport Calcio Europa League: Torino-Debrecen

Toro, chi ben comincia è a metà dell'opera

V. Chiarizia

Occhi sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia: "A mio modo di vedere ieri è andato in scena il capolavoro di Mazzarri. Personalmente devo ricredermi sul mister. Certo, non pratica il…

Empoli v Torino FC - Serie A

Toro: tanto entusiasmo, ma il presidente lo anestetizza

V. Chiarizia

Occhi sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Mister Mazzarri fa bene a premere sulla concentrazione e anche Ansaldi sottolinea come l’aspetto mentale del gruppo al momento sia focalizzato…

Torino FC v AC Milan - Serie A

Mercato e stadio per l’Europa League: Toro, devi svoltare

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / Torna l'appuntamento la Rubrica di Vincenzo Chiarizia: "I granata si sono radunati nella giornata di ieri in un Filadelfia pieno di tifosi e di affetto, ma la società dà ancora…

Torino FC v US Sassuolo - Serie A

Toro, realizziamo i nostri sogni

V. Chiarizia

Occhi sgranata / Torna l'appuntamento con la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Dunque da oggi i sogni granata sono possibili e negli occhi di tutti i tifosi, al presidente Cairo la scelta di cercare di…

cairo bava

Toro, datti una mossa

V. Chiarizia

Occhi sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia "In casa Toro è ancora tutto fumoso. Di Bava o di chi sarà il futuro ds, non vi è traccia"

cairo

Toro, priorità al direttore sportivo

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / La rosa ha bisogno di pochi innesti, ma a maggior ragione occorre una figura che possa lavorare in tempo utile da poter prendere il meglio del meglio che il mercato può presentare

Empoli v Torino FC - Serie A

Toro, Europa e Petrachi: due impicci che fanno perdere tempo

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / La classica pagliacciata all'italiana estesa a livello europeo. Non c'è altro modo per descrivere la presa di posizione della Uefa che sul caso Milan ha deciso di lavarsene le mani

Torino FC v SS Lazio - Serie A

Toro, quanti insegnamenti dalla stagione dei record

V. Chiarizia

Occhi sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Questa annata potrebbe rappresentare il miglior insegnamento dal quale tutto l’ambiente Toro potrebbe trarre le opportune conclusioni"

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Toro, Never Give Up!

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / Nessuno di noi avrebbe scommesso un euro sull'impresa dei Reds

Torino FC v AC Milan - Serie A

Toro, sogno ad occhi aperti

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / Nemmeno il più romantico dei granata avrebbe immaginato un momento del genere

Genoa CFC v Torino FC - Serie A

Toro: dal Genoa al Milan, il crocevia della stagione

V. Chiarizia

Occhi Sgranata / "Solo che si sa che il Toro non è una squadra normale sotto molto punti di vista e dunque nella settimana che porta alla sfida decisiva contro il Milan è deflagrata all’improvviso la…