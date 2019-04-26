Toro, il sogno di una squadra migliore continua... Nonostante tutto
Occhi Sgranata / La rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Nonostante il fallimento e gli ultimi 15 anni di esistenza praticamente passiva, continuo a sognare"
Occhi Sgranata / La rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Nonostante il fallimento e gli ultimi 15 anni di esistenza praticamente passiva, continuo a sognare"
Occhi Sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia
Occhi Sgranata / Torna, come ogni venerdì, l'appuntamento con la rubrica curata dall'opinionista Vincenzo Chiarizia
Occhi Sgranata / Torna la rubrica dell'opinionista Vincenzo Chiarizia: "Se anche a fine anno prossimo il Toro dovesse essere qualificato per i preliminari, dovrebbe essere considerata una iattura e…
Occhi Sgranata / Torna l'appuntamento di Vincenzo Chiarizia a poche ore dal match contro l'Udinese
Occhi Sgranata / Torna l'appuntamento con la rubrica curata dall'opinionista Vincenzo Chiarizia
Occhi Sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Ho sempre difeso il tecnico granata, ma quest'anno sta avendo delle difficoltà"
Occhi Sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia con al centro Andrea Belotti, l'uomo del momento in casa granata
Occhi Sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia
Occhi Sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia: "Dunque il Toro ha il dovere di affrontare il Lecce con la consapevolezza di avere i mezzi tecnici superiori, ma con l’atteggiamento…
Occhi Sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Se il Milan non fosse stato escluso dall'Europa League..."
Occhi Sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Io non penso che sia normale che da un giorno all'altro un giocatore possa decidere per l'ammutinamento senza che prima siano apparsi chiari…
Occhi Sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia: "Lunedì scorso ho visto la partita Wolverhampton – Manchester United, per farmi un’idea sull’avversario"
Occhi sgranata / Torna l'appuntamento con la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Per cui non ci resta che stare calmi, incitare i nostri ragazzi e vincere assieme per arrivare ai gironi”
Occhi Sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia: "Vogliamo davvero affrontare la stagione 2019/2020 con la rosa attuale? Campionato, Europa League e Coppa Italia alla lunga possono…
Occhi Sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia: "Dopo il mea culpa nei confronti di mister Mazzarri, questa volta mi preme di fare un mea culpa verso il presidente Cairo"
Occhi sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia: "A mio modo di vedere ieri è andato in scena il capolavoro di Mazzarri. Personalmente devo ricredermi sul mister. Certo, non pratica il…
Occhi Sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia: "Giovedì 25 luglio ci sarà l'andata del secondo turno preliminare di Europa League ad Alessandria contro il Debrecen"
Occhi sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Mister Mazzarri fa bene a premere sulla concentrazione e anche Ansaldi sottolinea come l’aspetto mentale del gruppo al momento sia focalizzato…
Occhi Sgranata / Torna l'appuntamento la Rubrica di Vincenzo Chiarizia: "I granata si sono radunati nella giornata di ieri in un Filadelfia pieno di tifosi e di affetto, ma la società dà ancora…
Occhi sgranata / Torna l'appuntamento con la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Dunque da oggi i sogni granata sono possibili e negli occhi di tutti i tifosi, al presidente Cairo la scelta di cercare di…
Occhi sgranata / Torna la rubrica del nostro Vincenzo Chiarizia "In casa Toro è ancora tutto fumoso. Di Bava o di chi sarà il futuro ds, non vi è traccia"
Occhi Sgranata / La rosa ha bisogno di pochi innesti, ma a maggior ragione occorre una figura che possa lavorare in tempo utile da poter prendere il meglio del meglio che il mercato può presentare
Occhi Sgranata / La classica pagliacciata all'italiana estesa a livello europeo. Non c'è altro modo per descrivere la presa di posizione della Uefa che sul caso Milan ha deciso di lavarsene le mani
Occhi sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Questa annata potrebbe rappresentare il miglior insegnamento dal quale tutto l’ambiente Toro potrebbe trarre le opportune conclusioni"
Occhi Sgranata / Torna la rubrica di Vincenzo Chiarizia: "Moretti, un giocatore simbolo per il Toro, che è riuscito a diventare una bandiera granata"
Occhi sgranata / Il Toro sta tirando la volata in maniera convincente tanto che viene considerato un mezzo passo falso non aver vinto il derby in casa della Juve
Occhi Sgranata / Nessuno di noi avrebbe scommesso un euro sull'impresa dei Reds
Occhi Sgranata / Nemmeno il più romantico dei granata avrebbe immaginato un momento del genere
Occhi Sgranata / "Solo che si sa che il Toro non è una squadra normale sotto molto punti di vista e dunque nella settimana che porta alla sfida decisiva contro il Milan è deflagrata all’improvviso la…