Il Bel Torino M. G. Nemour Maria Grazia Nemour 25 dicembre - 21:00 25 dicembre

Sotto le Granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Mariagrazia Nemour: "Sabato sera era il solstizio d’inverno e io ero combattuta tra il futuro del Toro e quello della Terra..."