Il Toro al bancomat
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazie Nemour: "E dopo il bancomat, una sosta all’immancabile bar Sport, per sottoporre Rodriguez, Linetty e Vojvoda alla visita del tifoso"
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazie Nemour: "E dopo il bancomat, una sosta all’immancabile bar Sport, per sottoporre Rodriguez, Linetty e Vojvoda alla visita del tifoso"
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazie Nemour: "Il Toro è lo spazio profondo e assoluto tra un pensiero e l’altro"
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "L’unica cosa importante, è come tu decidi di interpretare quel gol. Quale reazione a catena hai la forza, la sensibilità e l’intelligenza…
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: “ Quello del Toro è stato invece un testa a testa emotivo, dove il primo e il penultimo della fila festeggiano il gol correndosi incontro e…
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Ma io voglio pensare che chi ama non odia. Chi ama il Toro non odia"
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Si ritorna a giocare con regole che non avevano mai regolato il calcio: 5 cambi"
Sotto le granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Dalla prospettiva del divano, ogni attività è diventata smart, agile"
Sotto le granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "17.03: avevo la mia solita maglia del Toro addosso e ho letto la poesia"
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "È una cosa che spesso mi capita di pensare durante le commemorazioni pubbliche: chi racconterà la storia, quando non ci saranno più…
Sotto le granate / Torna l’appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: “ È un calcio di speculazione finanziaria che non conosce passione, figuriamoci la solidarietà verso il mondo che lo…
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Ho visto Cairo indossare un abito che gli cade perfettamente, il vestito del motivatore"
Sotto le Granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Nelle ultime partite giocate in Europa non c’è italiano che non abbia riconosciuto il ponte del transatlantico europeo…
Sotto le granate / Torna la nostra rubrica con un approfondimento dedicato alla San Precario, polisportiva antirazzista padovana
Sotto le Granate / Torna l'appuntamento con la nostra rubrica
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour con il seguente quesito: ora arriva Longo e subito sfiora note che ci sono care, come le porte del Fila aperte, pronte ad accogliere.
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Ripartiamo dal 76esimo contro il Sassuolo, dalla sostituzione di un difensore per un attaccante"
Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Cosa chiedo al Toro? Che rappresenti qualcosa di me quando scende in campo, innanzitutto il colore, poi l’approccio: poco ego e tanta…
Rubriche / Torna Sotto le Granate: "Eravamo però quasi tutti d’accordo su una cosa fino a domenica pomeriggio: il Toro non avrebbe vinto a Roma"
Sotto le Granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Mariagrazia Nemour: "Sabato sera era il solstizio d’inverno e io ero combattuta tra il futuro del Toro e quello della Terra..."
Rubriche / Torna Sotto le Granate: "Personalmente proverò a tesaurizzare l’esperienza del mio amato Toro a Verona, tenterò di tenere sempre a mente che la lucidità del pensiero è l’arma di chi vince"
Sotto le Granate / "Di certo è periodo di intemperie, ma abbiamo assistito alla violenza di tali tempeste da non tremare per un po’ di cattivo tempo"
Sotto le Granate / "Le tessere dei giocatori non sono cambiate dallo scorso anno. Qualcuno quest’estate avrebbe voluto vendere quella di Sirigu? Belotti? Izzo? N’koulou? Millico? Ansaldi? Gli uomini…
Sotto le Granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Ci vedo poco con la pioggia, faccio fatica a vedere nitidamente il progetto dei capi ultras di una parte della Curva…
Sotto le granate / Torna la rubrica d Maria Grazia Nemour: "Le prove di fede – San Tommaso insegna – si realizzano quando non vedi luce e non tocchi speranza. Dopo quattro sassate in fronte con la…
Sotto le granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Io preferisco pensare che il calcio sarebbe ben poca cosa, se fosse solo calcio"
Sotto le granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Mariagrazia Nemour: "Nel secondo lunedì nero del Toro, una luce brilla davanti alla porta, è la pupilla dello sguardo torvo di Salvatore…
Sotto le granate / Torna l’appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: “Chiaro che quando un Toro Club sceglie di chiamarsi “Arsura Granata”, le parole diventano profetiche, capaci di…
Sotto le granate / Torna l’appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: “Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo”
Sotto le granate / Torna l’appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "
Sotto le granate / Torna l’appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: “Forse è inutile voler capire troppo del calcio, la palla ti sorprende perché è rotonda, e gli uomini pure"