Toro News

Sotto le granate

Rodriguez

Il Toro al bancomat

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazie Nemour: "E dopo il bancomat, una sosta all’immancabile bar Sport, per sottoporre Rodriguez, Linetty e Vojvoda alla visita del tifoso"

Giampaolo

Il Toro fuggente

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazie Nemour: "Il Toro è lo spazio profondo e assoluto tra un pensiero e l’altro"

Torino FC v SS Lazio - Serie A

Relazioni pericolose

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "L’unica cosa importante, è come tu decidi di interpretare quel gol. Quale reazione a catena hai la forza, la sensibilità e l’intelligenza…

Torino FC v Udinese Calcio - Serie A

Toro-Udinese: testa a testa

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: “ Quello del Toro è stato invece un testa a testa emotivo, dove il primo e il penultimo della fila festeggiano il gol correndosi incontro e…

Maratona, Torino, Primavera, Coppa Italia

Amo dunque Toro

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Ma io voglio pensare che chi ama non odia. Chi ama il Toro non odia"

Parma Calcio v Juventus - Serie A

Smart calcio

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Dalla prospettiva del divano, ogni attività è diventata smart, agile"

lapide Grande Torino a Superga

Ei fu, 4 maggio

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "17.03: avevo la mia solita maglia del Toro addosso e ho letto la poesia"

Superga Grande Torino

Invincibili tempi

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "È una cosa che spesso mi capita di pensare durante le commemorazioni pubbliche: chi racconterà la storia, quando non ci saranno più…

Italian Football Federation New President Elections

Calcio integrazione guadagni

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna l’appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: “ È un calcio di speculazione finanziaria che non conosce passione, figuriamoci la solidarietà verso il mondo che lo…

Torino FC v SS Lazio - Serie A

Cairo ciak, gira l'economia

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Ho visto Cairo indossare un abito che gli cade perfettamente, il vestito del motivatore"

Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

Quando sul Titanic si giocava a pallone

M. G. Nemour

Sotto le Granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Nelle ultime partite giocate in Europa non c’è italiano che non abbia riconosciuto il ponte del transatlantico europeo…

Superga Grande Torino

Il granata di San Precario

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la nostra rubrica con un approfondimento dedicato alla San Precario, polisportiva antirazzista padovana

Torino FC v UC Sampdoria - Serie A

Il Toro che non ho capito

M. G. Nemour

Sotto le Granate / Torna l'appuntamento con la nostra rubrica

US Lecce v Torino FC - Serie A

Buonanotte suonatori

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour con il seguente quesito: ora arriva Longo e subito sfiora note che ci sono care, come le porte del Fila aperte, pronte ad accogliere.

Primavera, millico

Dal 2000 in su

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Ripartiamo dal 76esimo contro il Sassuolo, dalla sostituzione di un difensore per un attaccante"

Torino FC v Bologna FC - Serie A

Toro ottavo: chiedimi se sono felice

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Cosa chiedo al Toro? Che rappresenti qualcosa di me quando scende in campo, innanzitutto il colore, poi l’approccio: poco ego e tanta…

AS Roma v Torino FC - Serie A

La befana ne capisce di calcio

M. G. Nemour

Rubriche / Torna Sotto le Granate: "Eravamo però quasi tutti d’accordo su una cosa fino a domenica pomeriggio: il Toro non avrebbe vinto a Roma"

grande-torino

Il Bel Torino

M. G. Nemour

Sotto le Granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Mariagrazia Nemour: "Sabato sera era il solstizio d’inverno e io ero combattuta tra il futuro del Toro e quello della Terra..."

Hellas Verona v Torino FC - Serie A

Esperimenti sociali a Verona

M. G. Nemour

Rubriche / Torna Sotto le Granate: "Personalmente proverò a tesaurizzare l’esperienza del mio amato Toro a Verona, tenterò di tenere sempre a mente che la lucidità del pensiero è l’arma di chi vince"

Torino FC v ACF Fiorentina - Serie A

Toro Noif: nelle origini, il futuro

M. G. Nemour

Sotto le Granate / "Di certo è periodo di intemperie, ma abbiamo assistito alla violenza di tali tempeste da non tremare per un po’ di cattivo tempo"

Genoa CFC v Torino FC - Serie A

Bomba anti-Toro

M. G. Nemour

Sotto le Granate / "Le tessere dei giocatori non sono cambiate dallo scorso anno. Qualcuno quest’estate avrebbe voluto vendere quella di Sirigu? Belotti? Izzo? N’koulou? Millico? Ansaldi? Gli uomini…

Torino FC v FC Internazionale - Serie A

Quando ci vedi poco

M. G. Nemour

Sotto le Granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Ci vedo poco con la pioggia, faccio fatica a vedere nitidamente il progetto dei capi ultras di una parte della Curva…

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Chiediti cosa puoi fare tu per il Toro

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna la rubrica d Maria Grazia Nemour: "Le prove di fede – San Tommaso insegna – si realizzano quando non vedi luce e non tocchi speranza. Dopo quattro sassate in fronte con la…

wallace

Il calcio, è molto di più che il calcio

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "Io preferisco pensare che il calcio sarebbe ben poca cosa, se fosse solo calcio"

Torino FC v Udinese - Serie A

Salvatore del rigore

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna l'appuntamento con la rubrica di Mariagrazia Nemour: "Nel secondo lunedì nero del Toro, una luce brilla davanti alla porta, è la pupilla dello sguardo torvo di Salvatore…

UC Sampdoria v Torino FC - Serie A

Arsura granata

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna l’appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: “Chiaro che quando un Toro Club sceglie di chiamarsi “Arsura Granata”, le parole diventano profetiche, capaci di…

Atalanta BC v Torino FC - Serie A

Il Toro di Tolstoj

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna l’appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: “Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo”

Atalanta BC v Torino FC - Serie A - #stopiracy banner

I pirati del calcio

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna l’appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: "

Atalanta BC v Torino FC - Serie A

La fine del calcio d'agosto

M. G. Nemour

Sotto le granate / Torna l’appuntamento con la rubrica di Maria Grazia Nemour: “Forse è inutile voler capire troppo del calcio, la palla ti sorprende perché è rotonda, e gli uomini pure"