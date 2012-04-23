Toro News

Bisturi

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A

L'autogol di Benassi

G. Regis

Lettere alla Redazione / Riceviamo e pubblichiamo il pensiero del dottor Guido Regis

Higuain, Stadium

Demonium Stadium

G. Regis

Bisturi / La tagliente rubrica di Guido Regis

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Ciao Don Aldo... Ora tanto vuoto

G. Regis

Bisturi / Il ricordo di Guido Regis: ora è un nostro dovere riempire il vuoto, per lui e per noi

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Toro Club... Scandinavia!

G. Regis

Bisturi / Che si vinca o che si perda forza TORO, giuva....

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Padelli al rogo? No!

G. Regis

Bisturi / Al rogo chi vuole bruciare Padelli

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Toro, ma che ci stiamo a fare se tanto...

G. Regis

Sono mesi che non scrivo.&nbsp; A differenza di altri periodi di lunghe pause nei quali ricevevo alcune decine di e. mail di &ldquo;simpatizzanti&rdquo; che mi domandavano di tornare ad esprimere…

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Bianchi, il Fila, Bayern e Borussia

G. Regis

Sta per concludersi quest&rsquo;avventura granata in serie A. Tre giornate e sapremo l&rsquo;esito. Ho la &ldquo;presunzione&rdquo; di conoscere gi&agrave; il responso, scritto l&rsquo;estate scorsa a…

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Sconvolgente, davvero sconvolgente

G. Regis

Cos&rsquo;&egrave; sconvolgente secondo voi?&nbsp;Che il Toro vinca una partita a Cagliari, senza pubblico, senza risse, con un bel gioco e ne esca senza punti, con due rossi e due rigori contro? Che…

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Perdoni mister Ventura! Non avevo capito un ca..volo

G. Regis

Questa sera contro la Sampdoria lo stadio non potr&agrave; esimersi da un ovazione quando lo speaker annuncer&agrave; la nostra punta di diamante a guidare l&rsquo;attacco: Riccardo Meggiorini.

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2012: l'ennesimo anno da derubati

G. Regis

Intendiamoci una volta per tutte ( sono un illuso: lo so !). Denunciare lo follie arbitrali nei confronti del Toro, non significa escludere le altre due o tre motivazioni che, da decenni, determinano…

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Derby: un incubo molto reale

G. Regis

La scorsa notte ho fatto la solita guardia in ospedale. Quando sono riuscito a coricarmi &egrave; accaduto che i miei sogni siano stati invasi da una serie d&rsquo;immagini stile Disney Comix. Ho…

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'Continassa:Vergogna!', urlò Oscar Giannino

G. Regis

Qualche sera fa la solita annuale cena del Toro Club CTO. Quest&rsquo;anno abbiamo rinnovato solo pi&ugrave; 400 iscritti mal contati e la cosa deve far pensare,&nbsp; visto che eravamo arrivati ad…

TORINO FC stagione calcistica Seriea 2012/2013 nella foto nella foto la squadra del Torino FC

Una storia granata vera di due veri granata

G. Regis

Qualche settimana fa un uomo profondamente tifoso granata, esperto e bravo allenatore delle giovanili, un tempo anche del Toro, vice allenatore al momento disoccupato, nonch&eacute; padre di un…

Torino, Stadio olimpico, 18 agosto 2012, TIM CUP - Coppa Italia, TORINO FC - LECCE

Toro: Giusto e Sbagliato 3

G. Regis

Tre &egrave; il numero perfetto e pertanto con questo deve chiudersi per quest&rsquo;anno l&rsquo;analisi delle scelte giuste e di quelle sbagliate fatte nel periodo estivo dal Torino FC prima della…

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Toro: Giusto e Sbagliato 2

G. Regis

Per corretta informazione precisiamo che l'articolo di questa rubrica &egrave; stato scritto prima della partita di ieri sera &nbsp; Nella parte uno del...

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Caro mister Ventura, la cellula granata è...immortale

G. Regis

di Guido Regis* - Stefano, mio figlio quattordicenne, &egrave;, come migliaia di ex piccoli bambini oggi sulla strada della pubert&agrave;, un granata per scelta consapevole e fortemente voluta.&nbsp;…

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La legge non è uguale per tutti, come volevasi dimostrare

G. Regis

(Il pezzo che segue &egrave; stato scritto la sera del giorno 27/4) di Guido Regis* Mamma mia!&nbsp; Ho trascorso un pomeriggio a darmi del pessimista, felice se vogliamo al pensiero di essere…

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Continua la sagra delle sciocchezze

G. Regis

di Guido Regis - L&rsquo; ultima mia opinione su questo sito risale al 31 Gennaio. Intanto grazie al Direttore che ha atteso senza sollecitarmi che mi rifacessi vivo. Non avevo pi&ugrave; nulla da…