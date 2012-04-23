Un altro Toro è possibile. Se la comunità granata saprà regalarselo
Mondo Granata / La sensazione è che una lontananza così forte, diffusa e quasi incolmabile tra società e tifosi non sia mai stata vissuta sulla piazza granata
Mondo Granata / La sensazione è che una lontananza così forte, diffusa e quasi incolmabile tra società e tifosi non sia mai stata vissuta sulla piazza granata
Lettere alla Redazione / Riceviamo e pubblichiamo il pensiero del dottor Guido Regis
Multimedia / L'associazione di tifosi granata, impegnata da anni nel Settore, riceve un importante attestato di considerazione per la sua competenza sul tema della conduzione delle società sportive…
Bisturi / Oggi qui a gufare per finire in B
Bisturi / La tagliente rubrica di Guido Regis
Bisturi / E compie l’impresa storica. Contro il Middlesbrough, presentiamo in 25mila sugli spalti
Bisturi / In un Italia che finge di cambiare
Bisturi / Il ricordo di Guido Regis: ora è un nostro dovere riempire il vuoto, per lui e per noi
Bisturi / Che si vinca o che si perda forza TORO, giuva....
Bisturi / Il pensiero di Guido Regis
Bisturi / Il pensiero di Guido Regis
Bisturi / Finalmente qualche ragionamento sensato
Bisturi / Al rogo chi vuole bruciare Padelli
Sono mesi che non scrivo. A differenza di altri periodi di lunghe pause nei quali ricevevo alcune decine di e. mail di “simpatizzanti” che mi domandavano di tornare ad esprimere…
Sta per concludersi quest’avventura granata in serie A. Tre giornate e sapremo l’esito. Ho la “presunzione” di conoscere già il responso, scritto l’estate scorsa a…
Corre voce che Bergonzi prima del derby sia stato invitato da un non ben precisato funzionario strabico della famiglia ovina ad una gita di una settimana a Dubai. In terza giornata è stato…
Cos’è sconvolgente secondo voi? Che il Toro vinca una partita a Cagliari, senza pubblico, senza risse, con un bel gioco e ne esca senza punti, con due rossi e due rigori contro? Che…
Questa sera contro la Sampdoria lo stadio non potrà esimersi da un ovazione quando lo speaker annuncerà la nostra punta di diamante a guidare l’attacco: Riccardo Meggiorini.
In una settimana una grande boccata di ossigeno per tutto l’ambiente granata. Si ristabilisce la posizione giusta per questa squadra che torna a lambire la parte sinistra della classifica.
Con questa premessa si potrebbero scrivere migliaia di cose, fare riferimenti noiosi quanto veri a tanti importanti episodi storici che hanno segnato il percorso del mondo e quindi anche del nostro…
Intendiamoci una volta per tutte ( sono un illuso: lo so !). Denunciare lo follie arbitrali nei confronti del Toro, non significa escludere le altre due o tre motivazioni che, da decenni, determinano…
La scorsa notte ho fatto la solita guardia in ospedale. Quando sono riuscito a coricarmi è accaduto che i miei sogni siano stati invasi da una serie d’immagini stile Disney Comix. Ho…
Qualche sera fa la solita annuale cena del Toro Club CTO. Quest’anno abbiamo rinnovato solo più 400 iscritti mal contati e la cosa deve far pensare, visto che eravamo arrivati ad…
Qualche settimana fa un uomo profondamente tifoso granata, esperto e bravo allenatore delle giovanili, un tempo anche del Toro, vice allenatore al momento disoccupato, nonché padre di un…
Tre è il numero perfetto e pertanto con questo deve chiudersi per quest’anno l’analisi delle scelte giuste e di quelle sbagliate fatte nel periodo estivo dal Torino FC prima della…
Per corretta informazione precisiamo che l'articolo di questa rubrica è stato scritto prima della partita di ieri sera Nella parte uno del...
di Guido Regis Presidente del Torino Club CTO Claudio Sala www.toromio.net
di Guido Regis* - Stefano, mio figlio quattordicenne, è, come migliaia di ex piccoli bambini oggi sulla strada della pubertà, un granata per scelta consapevole e fortemente voluta. …
(Il pezzo che segue è stato scritto la sera del giorno 27/4) di Guido Regis* Mamma mia! Ho trascorso un pomeriggio a darmi del pessimista, felice se vogliamo al pensiero di essere…
di Guido Regis - L’ ultima mia opinione su questo sito risale al 31 Gennaio. Intanto grazie al Direttore che ha atteso senza sollecitarmi che mi rifacessi vivo. Non avevo più nulla da…