L’Ulisse granata, portabandiera di un Toro internazionale
M. Severini Marco Severini
Torna "Appuntamento con la Storia", la rubrica di Marco Severini
Torna "Appuntamento con la Storia", la rubrica di Marco Severini
Nuovo episodio di Appuntamento con la Storia di Marco Severini
Il Grande Torino e quello storico manifesto legato al 2 giugno, ma non solo
Primo episodio della rubrica di Marco Severini, opinionista su Toro News con il suo "Appuntamento con la storia": "Meglio conoscere la storia che ignorarla"