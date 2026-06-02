Marco Severini insegna Storia dell’Italia Contemporanea e Storia delle Donne nell’Italia contemporanea presso l’Università di Macerata. Ha tenuto corsi e lezioni in Europa e negli Stati Uniti e ha vinto il Premio Nazionale di Cultura ‘Frontino-Montefeltro’. Da sempre grande tifoso granata, ha scritto Senso di appartenenza granata (2016) mentre al recente Salone Internazionale del Libro di Torino (lunedì 18 maggio 2026) ha presentato il suo ultimo libro '120 motivi (e anni) per tifare Toro (2026)'. La Rubrica Ci sono tanti modi per rapportarsi con la storia. Noi tifosi del Torino abbiamo un motivo in più per collocarci nella parte virtuosa delle classifiche che quotidianamente ci vengono propinate: possiamo contare su una vicenda storica lunga, affascinante, gloriosa, per molti versi unica.