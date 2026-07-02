La visione della terza stagione della serie La legge di Lidia PoÃ«t (2023-26) ha aumentato la diffusione giÃ riscontrata nelle precedenti: a tutti gli opportuni addebiti avanzati (dai critici cinematografici, dai familiari, dalla comunitÃ valdese etc.) per il mancato rispetto sia della veritÃ storica sia della figura umana della piemontese che tentÃ², nel 1883 e senza riuscirvi, di diventare la prima avvocata italiana segnaliamo due errori clamorosi: la terza stagione termina con brevi, rituali frasi che dovrebbero costituire il collante con la realtÃ storica e in esse, non senza stupore, ho ravvisato che la legge sulla capacitÃ giuridica della donna Ã¨ stata varata nel 1920 mentre lo Ã¨ stata nel 1919 e che Lidia Ã¨ stata la prima avvocata italiana, mentre lo Ã¨ stata Elisa Comani, bergamasca trasferitasi nelle Marche.

Cosa câ€™entra tutto ciÃ² con il Toro? Nulla, ma con il Piemonte e il contesto avito del mondo granata câ€™entra eccome. CosÃ¬ come non puÃ² essere non ravvisato come al giorno dâ€™oggi la tendenza a romanzare, a inventare di sana pianta sia sempre piÃ¹ diffusa, il che distoglie inevitabilmente dalla storia. Che Ã¨ molto piÃ¹ bella e affascinante di quanto ci hanno raccontato â€“ sempre con le dovute eccezioni â€“ a scuola. Soprattutto, la storia granata. Ma, come ho ricordato venerdÃ¬ scorso ad Alessio Cacciamani, se non si legge almeno 15 minuti al giorno si smarrisce, scientificamente, tutto ciÃ² che abbiamo appreso a scuola su lingua e dintorni: lessico, sintassi, la stessa abitudine a parlare la lingua nazionale (il dialetto lasciamolo per i contesti amicali e parentali).

Il Torino venne guidato, nella fase aurorale del calcio nazionale, da Vittorio Pozzo, un uomo pragmatico, animato da grande disciplina, da una formidabile capacitÃ di fare gruppo, eccellenti doti tattiche (viene considerato un autentico pioniere nel settore) e da una profonda cultura internazionale. Anzi, proprio grazie a lui, negli anni in cui Lidia PoÃ«t e molte altre italiane chiedevano di poter votare e che venissero tutelati i loro diritti, il Torino conquistÃ² la sua prima ribalta internazionale, di cui abbiamo parlato, nel corso di una bella serata, una decina di anni fa con Marco Sappino, autore di un libro informato e divertente, Lâ€™avventura sudamericana del Torino e della Pro Vercelli, (Imprimatur, Reggio Emilia 2015).

In pratica, nel 1914, primo anno della Grande guerra, e in un periodo di intensa emigrazione italiana verso lâ€™estero, il Toro Ã¨ stato il primo club calcistico a compiere una tournÃ©e oltreoceanica.

I granata accolsero lâ€™invito ufficiale dei club della Lega Paulista e allâ€™ultimo momento si portarono dietro la blasonata Pro Vercelli che, suscitando malcontento negli ambienti torinisti, partÃ¬ con sei giorni di anticipo. Il 22 luglio 1914, la squadra granata composta da 16 giocatori (undici granata piÃ¹ altri cinque presi in prestito), salpÃ² da Genova sul piroscafo Duca di Genova alla volta di Santos per partecipare a una serie di amichevoli in America Latina, finanziate da generosi mecenati. Leader in tutto e per tutto si rivelÃ² lâ€™allenatore (e giÃ calciatore) Pozzo, interessato alla preparazione atletica dei giocatori e al confronto con le tradizioni sportive internazionali; non meno rilevanti furono la sobrietÃ dellâ€™alimentazione e i rapporti con il gentil sesso, aspetto questâ€™ultimo che vide Pozzo vigile durante la traversata e in terra paulista.

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Primo grande ambasciatore in Sudamerica del calcio tricolore, il Toro si vendicÃ² sul campo dello scherzetto giocato dalla Pro Vercelli la quale disputÃ² in Brasile dieci partite, riportando una sola vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte, mentre il Torino giocÃ² sei incontri, vincendoli tutti: i granata superarono gli avversari con score anche clamorosi, visto che rifilarono, a San Paolo, il 9 agosto 1914, sei gol allâ€™Internacional SÃ£o Paulo, davanti a 5.000 spettatori. Saputo dello scoppio del primo conflitto mondiale, Pozzo sâ€™inventÃ² una tournÃ©e in terra argentina dove i granata si aggiudicarono la partita piÃ¹ importante (6 settembre 1914), imponendosi per 2-0 sulla Selezione Liga Argentina, il best 11 di tutte le formazioni del campionato biancoceleste.

Rientrati via mare sul piroscafo Duca degli Abruzzi, fermato sullâ€™Atlantico da navi britanniche alla ricerca di tedeschi, i giocatori del Toro, pronti a vincere lo scudetto, trovarono al porto di Genova i loro parenti che sventolavano biglietti colorati: lÃ¬ per lÃ¬ pensarono a una festosa accoglienza, ma i parenti agitavano i cartoncini di richiamo alle armi, verdi per gli alpini, granata per i bersaglieri, gialli per gli artiglieri. Si trattÃ² di una prima beffa, ma quella piÃ¹ dura da digerire fu la seconda: il campionato 1914-15 venne sospeso allâ€™ultima giornata, con il Torino a soli due punti dal Genoa capolista che doveva ancora incontrare, dopo averlo battuto 6-1 allâ€™andata: mancavano solo due gare da disputare, Toro-Genoa e Milan-Inter.

Tuttavia, la Federazione impose lo stop alle gare e, in seguito, il Genoa venne dichiarato campione dâ€™Italia. Per la prima volta uno scudetto venne scippato ai granata che avevano trovato un nuovo bomber nel torinese Carlo Tirone (16 reti): classe 1894, altro pioniere granata che con il Toro disputÃ² in otto anni 39 gare, segnando 26 reti, una volta appese le scarpe al chiodo, Carlo divenne un valente medico e primario di ospedale, trasferendosi a Monfalcone, sua nuova casa; ancora nel 2011 i tifosi friulani si ricordavano di questo talentuoso attaccante granata e azzurro diventato medico.

Tornando allâ€™annata 1914-15, i granata avevano interpretato alla grande quel campionato e si strameritavano lo scudetto: erano arrivati primi nel girone eliminatorio, conquistando 19 dei 20 punti a disposizione, primissimi nel girone semifinale, con 12 punti in sei partite, battendo la Pro Vercelli in casa come fuori. Di questa formazione Pozzo era lâ€™allenatore e Guido Castoldi il presidente: le partite si giocarono nel Campo Stradale Stupinigi: il risultato piÃ¹ rotondo furono i sette gol rifilati agli strisciati nel derby fuori casa che si giocÃ² il 29 novembre 1914 e si concluse 2-7, con doppiette di Debernardi II, Mosso III e Tirone e singola marcatura di Mosso I.

«Via tutti, come spazzati dal vento. Per quattro lunghi anni di campionato non si parlÃ² piÃ¹. Una specie di scoraggiamento prese un poâ€™ tutti quelli che erano rimasti a casa durante i primi mesi: scoraggiamento per le sorti e lâ€™avvenire del calcio italiano. Tutto era fermo, tutto requisito. E la guerra mieteva senza pietÃ nelle file nostreÂ». Sono le parole con cui Pozzo ha ricordato quel frangente drammatico. Parole di storia e di vita vissuta, non di fantasia mal assemblata.

MARCO SEVERINI - Storico contemporaneista dellâ€™UniversitÃ di Macerata, Ã¨ autore di importanti volumi, per lo piÃ¹ di storia politica e storia delle donne, presentati in Italia, Europa e negli Stati Uniti. Nel 2016 ha pubblicato Senso di appartenenza granata (Edizioni Zefiro, due edizioni), che coniuga la storia del Toro con quella della sua famiglia, partendo da suo nonno paterno, Virgilio, classe 1906, che ha giocato nelle Giovanili granata. Lo scorso maggio Ã¨ uscito 120 anni (e motivi) per tifare Toro (1797 edizioni), presentato al recente Salone del Libro di Torino e la cui prima edizione Ã¨ giÃ esaurita. La seconda Ã¨ stata presentata venerdÃ¬ 26 giugno 2026 allâ€™Hotel Raffaello di Senigallia.