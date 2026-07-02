È tempo di rimettersi in moto in casa Torino. Chiusa la scorsa stagione, è ora di lasciarsi alle spalle le difficoltà e spingere il tasto reset. La Primavera è pronta a passare nelle mani della classe 2008: i ragazzi protagonisti nell'ultimo campionato con la maglia dell'Under 18, ma anche i ragazzi che si sono già fatti strada nella formazione allenata da Francesco Baldini come sottoleva. Sono proprio quest'ultimi i perni del nuovo corso, e sono loro i primi giocatori su cui Ludergnani è intervenuto.

Torino Primavera, la stella del nuovo corso ha un nome: Andrea Luongo

Torino Primavera: Ballanti, Cereser e non solo, i 2008 per la prossima stagione

In questi giorni frenetici sono arrivate le prime conferme per la Primavera del futuro. Sono state apportate, infatti, le firme sui nuovi contratti per i giocatori delle giovanili in casa granata. Una delle stelle della classe 2008 il prossimo anno sarà Andrea. Dopo il rigore segnato contro il Milan che ha regalato al Toro la finale scudetto Under 15 lo scorso anno, il percorso del fantasista granata è andato in crescendo. Il classe 2008 è stato subito aggregato in Primavera, senza passare dell'Under 18. Non è stata la sua una stagione semplicissima con Baldini, anche a causa di un lungo stop per infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box, ma quando è tornato nel finale di stagione è di nuovo stato in rampa di lancio. Ha chiuso la stagione in Under 18, con i suoi 2008, dove ha avuto un ruolo chiave nei playoff scudetto dimostrando ancora una volta le sue doti. Il Toro su di lui non ha avuto dubbi e ha voluto legare il tuttocampista campano a sé: Luongo ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai colori granata fino al 2029 (è prevista anche l'opzione per un ulteriore prolungamento fino al 2030). E' un giocatore su cui Ludergnani e la dirigenza granata puntano per il futuro, ed è anche un giocatore su cui l'Italia punta ormai da tanti anni.Insieme ad Andrea Luongo hanno esteso il proprio contratto col Torino fino al 2029 anche Francescoe Andrea, mentre Gabrieleha firmato il suo primo contratto professionistico con una durata sempre fino al 30 giugno 2029. Ballanti, in particolare, ha avuto un importante exploit sotto la guida di Francesco Baldini: ha scalato le gerarchie passando dall'Under 18 alla Primavera in poche settimane diventando uno dei punti fermi del tecnico toscano nel girone di ritorno. L'ottima stagione di Ballanti ha confermato le sensazioni della dirigenza granata, che si è mossa per blindare l'Ex Cesena. Cereser, invece, avrà le chiavi della porta il prossimo anno. L'estremo difensore ha dimostrato a suon di parate tutto il suo valore ed è uno dei pezzi pregiati della classe 2008 su cui il Toro punta molto (inserito anche nel giro della Nazionale). Menzione a parte per Gabriele Falasca. L'attaccante è al suo primo contratto da professionista dopo un'altra stagione con numeri importanti: 15 gol e 6 assist in Under 18, bottino allineato ai 16 di un anno fa in Under 17. In Primavera ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra, chiuso anche dalla rinascita di Gabellini, ma sarà chiamato a brillare nella prossima stagione.

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Torino Primavera, Ludergnani guarda anche al mercato

Dopo le conferme dovrebbero arrivare anche i nuovi innesti. Già, perchè Ruggero Ludergnani è al lavoro per regalare a Francesco Baldini le pedine che andranno a formare la nuova Primavera granata il prossimo anno. Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, sta per arrivare un bomber per il vivaio del Torino. Si tratta di Nicolauno dei talenti più interessanti del panorama giovanile italiano. Il classe 2009 è ad un passo dal vestire il granata. Reduce da una stagione da protagonista assoluto con il Sorrento Under 17, Russo è stato fortemente voluto dal Torino, che nelle ultime settimane ha accelerato in maniera decisa per chiudere l’operazione, battendo la concorrenza. Inoltre, la dirigenza granata sarebbe in chiusura per Manuel. Il trequartista classe 2007 è arrivato a scadenza di contratto con la Roma: sarebbe quindi un parametro zero per i granata, che avrebbero già una bozza di accordo sulla base di un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno.