Attualmente al Torino sono diversi i giocatori con il contratto in scadenza. Alcuni hanno un opzione di rinnovo, altri no

Piero Coletta
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La fine di di giugno e l'inizio di luglio il Torino si è separato da alcuni giocatori. Nessuna cessione, solo la conclusione naturale dei loro contratti. Maripan e Lazaro, ma anche altri giocatori il cui addio deve essere solo confermato. I saluti per alcuni sono arrivati anche tramite dichiarazioni social. Tutto questo riguarda chi aveva il contratto in scadenza nel 2026. Ora in casa granata si guarda al 2027 e l'elenco dei giocatori in rosa con il contratto in scadenza nel prossimo anno è piuttosto lungo e riguarda sia la prima squadra che la Primavera.

Torino, chi sono i giovani con il contratto in scadenza

Torino FC Training Camp
BOLZANO, ITALY - JULY 15: Aaron Ciammaglichella of Torino FC during the Torino FC Training Camp on July 15, 2025 in Prato allo Stelvio near Bolzano, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)
Torino FC v Juventus FC - Serie A

Riguardo alla rosa dei giocatori presenti in Primavera l'elenco è abbastanza lungo e alcuni hanno un opzione di rinnovo automatico in vista del 2028. In questa ottica rientrano Senan Mullen (21), Ciammaglichella (21) e fresco di ritorno in granata dopo l'esperienza alla Juve Stabia con Ignazio Abate, Politakis (21), tre gol con la Primavera nell'ultimo campionato, e infine Padula (21), che ha giocato nel Campobasso nell'ultima stagione. Non hanno l'opzione di rinnovo automatico Gueye (20), Dalla Vecchia (21), Di Marco (22) e Dell'Aquila (22).

Con opzione di rinnovo automatico per il 2028:

  • Senan Mullen (21 anni)

  • Ciammaglichella (21 anni)

  • Politakis (21 anni)

  • Padula (21 anni)

Senza opzione di rinnovo automatico:

  • Gueye (20 anni)

  • Dalla Vecchia (21 anni)

  • Di Marco (22 anni)

  • Dell'Aquila (22 anni)

Un occhio alla prima squadra

Torino FC v Juventus FC - Serie A
TURIN, ITALY - MAY 24: Nikola Vlasic of Torino FC in action during the Serie A match between Torino FC and Juventus FC at Stadio Olimpico Grande Torino on May 24, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Dalla Primavera alla prima squadra, sono diversi i tesserati che hanno il contratto in scadenza e alcuni di questi sono da considerare esuberi. Ismajli, Pedersen e Vlasic sono tra i giocatori con l'opzione di rinnovo fino al 2028. C'è anche Zapata con il contratto in scadenza, ma per il colombiano è solo attesa per l'annuncio del prolungamento. Infine i giocatori che non hanno nessuna opzione: Paleari, Biraghi (esubero), Bianay Balcot, Ilic (esubero), Ilkhan, Adams (interesse del Venezia, sarebbe plusvalenza intera) e infine Pellegri (esubero).

Con opzione di rinnovo fino al 2028:

  • Ismajli

  • Pedersen

  • Vlasic

In attesa di annuncio ufficiale per il prolungamento:

  • Zapata

Senza opzione di rinnovo:

  • Paleari

  • Biraghi (esubero)

  • Bianay Balcot

  • Ilic (esubero)

  • Ilkhan

  • Adams (oggetto di interesse del Venezia, rappresenterebbe una plusvalenza intera)

  • Pellegri (esubero)

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