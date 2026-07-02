La fine di di giugno e l'inizio di luglio il Torino si è separato da alcuni giocatori. Nessuna cessione, solo la conclusione naturale dei loro contratti. Maripan e Lazaro, ma anche altri giocatori il cui addio deve essere solo confermato. I saluti per alcuni sono arrivati anche tramite dichiarazioni social. Tutto questo riguarda chi aveva il contratto in scadenza nel 2026. Ora in casa granata si guarda al 2027 e l'elenco dei giocatori in rosa con il contratto in scadenza nel prossimo anno è piuttosto lungo e riguarda sia la prima squadra che la Primavera.

Torino, chi sono i giovani con il contratto in scadenza

BOLZANO, ITALY - JULY 15: Aaron Ciammaglichella of Torino FC during the Torino FC Training Camp on July 15, 2025 in Prato allo Stelvio near Bolzano, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Riguardo alla rosa dei giocatori presenti in Primavera l'elenco è abbastanza lungo e alcuni hanno un opzione di rinnovo automatico in vista del 2028. In questa ottica rientrano Senan Mullen (21), Ciammaglichella (21) e fresco di ritorno in granata dopo l'esperienza alla Juve Stabia con Ignazio Abate, Politakis (21), tre gol con la Primavera nell'ultimo campionato, e infine Padula (21), che ha giocato nel Campobasso nell'ultima stagione. Non hanno l'opzione di rinnovo automatico Gueye (20), Dalla Vecchia (21), Di Marco (22) e Dell'Aquila (22).

Con opzione di rinnovo automatico per il 2028:

Senan Mullen (21 anni)

Ciammaglichella (21 anni)

Politakis (21 anni)

Padula (21 anni)

Senza opzione di rinnovo automatico:

Gueye (20 anni)

Dalla Vecchia (21 anni)

Di Marco (22 anni)

Dell'Aquila (22 anni)

Un occhio alla prima squadra

TURIN, ITALY - MAY 24: Nikola Vlasic of Torino FC in action during the Serie A match between Torino FC and Juventus FC at Stadio Olimpico Grande Torino on May 24, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Dalla Primavera alla prima squadra, sono diversi i tesserati che hanno il contratto in scadenza e alcuni di questi sono da considerare esuberi. Ismajli, Pedersen e Vlasic sono tra i giocatori con l'opzione di rinnovo fino al 2028. C'è anche Zapata con il contratto in scadenza, ma per il colombiano è solo attesa per l'annuncio del prolungamento. Infine i giocatori che non hanno nessuna opzione: Paleari, Biraghi (esubero), Bianay Balcot, Ilic (esubero), Ilkhan, Adams (interesse del Venezia, sarebbe plusvalenza intera) e infine Pellegri (esubero).

Con opzione di rinnovo fino al 2028:

Ismajli

Pedersen

Vlasic

In attesa di annuncio ufficiale per il prolungamento:

Zapata

Senza opzione di rinnovo: