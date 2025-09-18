Milan-Torino, la biglietteria: oltre 1500 granata nel settore ospiti
Si va verso il pienone nel settore ospiti per la trasferta di campionato a San Siro
Si va verso il pienone nel settore ospiti per la trasferta di campionato a San Siro
Sul web arrivano delle polemiche per questa mossa della società in un momento di contestazione dei tifosi allo stadio: ecco il reale motivo
Il prezzo dei tagliandi è di €14 euro, 1.905 posti disponibili
Tutti i dettagli per la prossima gara casalinga dei granata
I tifosi del Torino potranno acquistare i tagliandi fino a giovedì 5 marzo ore 19:00
Il Toro ospita la Lazio in quella che sarà la terza partita interna di fila con la contestazione aperta: rimane curiosità per capire la reale affluenza di pubblico
I tifosi granata potranno acquistare i tagliandi fino a sabato 21 febbraio, posti limitati causa lavori al Ferraris
Si va verso il tutto esaurito nel settore ospiti per la trasferta di Coppa Italia all’U-Power Stadium
Si avvicina il prossimo incontro di Coppa Italia, al via la vendita per il Settore ospiti
Novità per le prossime gare in casa dei granata
Si avvicina il prossimo incontro di Coppa Italia, gli aggiornamenti
Le ultime novità dalla biglietteria per quanto riguarda la sfida tra i granata e i rossoblù: la Curva Maratona è tutta esaurita
Tutti gli aggiornamenti in vista della sfida tra neroverdi e granata
Tutti gli aggiornamenti in vista della sfida tra salentini e granata
La Curva Maratona si avvia al sold-out per la sfida contro i lariani: già superata quota 20 mila tifosi presenti allo stadio per il posticipo del lunedì
Il Toro torna a giocare in casa: novità dalla biglietteria
Terminata la prevendita per gli abbonati: biglietti ora disponibili per tutti e promozione speciale per le Curve
Non ci saranno i tifosi ospiti per volontà delle autorità: negato l'acquisto di biglietti ai sostenitori pisani per ragioni di ordine pubblico
Prezzi ridotti fino a domani alle 9.00 per il match con i lariani
Ecco svelate le informazioni sui tagliandi del match dell'8 dicembre
Per la partita dell'ottavo turno di Serie A sono ancora disponibili biglietti in tutti i settori dello stadio Olimpico Grande Torino
La prossima sfida sarà un branco di prova importante per il Toro ed i tifosi rispondono presente
La sfida tra granata e azzurri del 7° turno di Serie A sarà caratterizzata da una cornice di pubblico notevole: stadio Olimpico Grande Torino pieno
Il prefetto Donato Cafagna vieta la vendita dei biglietti per Torino-Napoli ai residenti della Campania per ragioni di sicurezza
Info, prezzi e tutti i dettagli per i biglietti della nona giornata di Serie A
Le novità per quanto riguarda la vendita dei biglietti per il derby della Mole del prossimo 8 novembre
Prezzi ridotti per gli Under con i rossoblù e occasione 3 Games Pack con Napoli, Pisa e Como
Tutte le informazioni necessarie all'acquisto dei tagliandi per l'Olimpico di Roma
La situazione biglietti a poche ore dal fischio d'inizio in Coppa Italia
Le informazioni per i tifosi del Toro in vista della trasferta allo stadio Tardini