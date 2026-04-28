A meno di un mese dal derby contro la Juventus, cresce l’attesa in casa granata e la risposta del pubblico non si fa attendere. Procede infatti a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per Torino-Juventus, in programma all’ultima giornata di campionato.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Toro ha reso noto che la Curva Maratona - nonostante la protesta iniziata ormai il 2 febbraio contro il Lecce ha confermato la sua presenza nel derby - è già completamente esaurita. Restano, invece a disposizione gli ultimi tagliandi nel settore Family per assistere alla sfida contro la Juventus.

Il messaggio del club

"Meno di un mese a Torino-Juventus: Maratona sold out, ultimi posti in Family. Prosegue a ritmo sostenuto la prevendita esclusiva per i 35.000 titolari della tessera Cuore Granata: fino a quattro biglietti ciascuno per colorare lo stadio di granata!".