Enrico Tardy è avvocato penalista e appassionato di calcio, tanto da aver partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso l’Università di Milano. Geneticamente granata, è abbonato al Toro da circa trent’anni. La rubrica “Prima che sia troppo Tardy” di Toro News Pungente e mai banale, nella sua rubrica Enrico Tardy analizza il mondo granata a trecentosessanta gradi, dal campo alle vicende societarie.