Un’ottima annata

La rubrica di Enrico Tardy: "Gli ingredienti per un campionato da incubo ci sono tutti"

Enrico Tardy Columnist 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 23:30)

Il torello pascola sul prato dell'olimpico osservando una dea incerottata fare il compitino e rifilarci tre pere. Il dato statistico che suscita maggior allarme è quello della differenza reti dopo sole quattro giornate -7. Visto che tutti si riempiono la bocca di numeri di assist, tiri, e menate varie tralasciando sempre gli incontri in cui sarebbero avvenuti, mi adeguo e porto all'attenzione dei tifosi che abbiamo segnato un solo gol ed in due sole gare ne abbiamo subiti 8.

Dopo la prima esibizione dei nostri eroi avevo avuto l'impressione di una squadra fragile (vedi articolo), senza riferimenti carismatici, con alcuni calciatori da non presentare mai più (Ilic) ed altri non calati nella nuova realtà. Il direttore sportivo, secondo le sue capacità, mi pare che abbia assemblato una squadra assecondando le esigenze del bilancio e quelle dell'allenatore. Gli acquisti del passato e del presente parlano chiaro ai quali va aggiunto un tecnico in confusione totale. Una punta o due punte? Tre centrocampisti o due o quattro? Difesa a tre o a quattro? Il risultato è quello di ieri. Attenzione! non giustifico l'atteggiamento indecoroso dei calciatori.

Ormai non se ne può più di gente che blatera ogni intervista di "lavoro duro" o lamenta mancati rinnovi e poi si presenta in campo e nulla combina, non ha il senso del dovere, della dedizione, dell'impegno. Non cito la storia e la maglia per pudore. E la società cosa dice? Ormai, dopo 20 anni, sappiamo già tutto. Baroni verrà cacciato tra qualche settimana e verrà scelto un tecnico, che ci verrà raccontato, è stato da sempre nei desiderata del presidente. Inizio a dubitare di me stesso: avevo scritto di un torello tra i 38 e 42 punti a fine anno, non ne sono più tanto sicuro.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

