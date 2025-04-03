Toro News
Foto di Enrico Tardy

Enrico Tardy

Columnist

In Toro News con la rubrica “Prima che sia troppo Tardy”. Avvocato dal cuore granata.

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (2)

Segnali di vita

E. Tardy

Torna un nuovo episodio di "Prima che sia troppo Tardy", rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Per carità, senza diventare Maradona, ma hanno evidenziato impegno: il requisito fondamentale"

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Sal da perdi…

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica di Enrico Tardy: "6 punti nelle ultime 10 gare celebrano la dedizione dei “cuore Toro” che purtroppo indossano la maglia granata"

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Un piombo

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica di Enrico Tardy: "Piano piano, passetto dopo passetto, ci avviciniamo al fondo..."

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Minimi termini

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Ormai del Toro è rimasto qualche racconto, il mito ormai quasi risalente ad un secolo fa..."

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (6)

La non sconfitta

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Faticosa gara quella contro la Viola che i nostri eroi sono riusciti a pareggiare in extremis offrendo in esposizione…

RUBRICHE TORONEWS - Prima che sia troppo Tardy

Il vuoto a vincere

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Con fatica e finalmente un briciolo di buona volontà? Abbiamo conquistato tre punti di utilità? Capitale in un’atmosfera triste".

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Discesa libera

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Altro che Franzoni, i nostri eroi filano diritti verso il fondo classifica senza battere ciglio"

RUBRICHE TORONEWS - Prima che sia troppo Tardy

Il mulinello

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "I dati sull’andamento della nostra squadra ci dicono che rischiamo di vivere con apprensione l’ultima parte del torneo"

NUOVE RUBRICHE TORONEWS

Una splendida annata

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy" di Enrico Tardy: i nostri eroi escono nuovamente sconfitti nel giro di pochi giorni facendo bella mostra di tutti i nostri limiti di squadra ormai genetici ed…

RUBRICHE TORONEWS (14)

Che noia!

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy" di Enrico Tardy: "L’ho già scritto diverse volte e mi tocca ripetermi, non abbiamo determinazione e voglia di far “nostro” il risultato..."

RUBRICHE TORONEWS - Prima che sia troppo Tardy

Il rigore di Nikola

E. Tardy

Il torello disputa una buona gara contro un decimato Sassuolo e si garantisce un Natale sereno

RUBRICHE TORONEWS - Prima che sia troppo Tardy

Stagione delicata

E. Tardy

Come abbiamo intuito sarà un torneo con alti (pochi) e bassi (molti), occorrerà essere coscienti delle difficoltà e mettere insieme punto dopo punto con grande umiltà.

RUBRICHE TORONEWS (8)

Tutto di un fiato

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy" la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Questa sarebbe la strada giusta preparata da Vagnati e seguita da Baroni?"

RUBRICHE TORONEWS (31)

Il filo del mister

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Il Torello rivitalizza uno dei peggiori attacchi della Serie A ed esce sconfitto da Lecce consolidando il primato della…

RUBRICHE TORONEWS (6)

Il primato

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: “Perdere ci sta, ma non così”…quante volte negli anni abbiamo sentito queste frasi fatte..."

RUBRICHE TORONEWS (26)

Derby dei nostri tempi

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Il Torello disputa un derby all'insegna dell'attenzione e della buona volontà e porta a casa un pareggio non…

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Settimana bianca

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "I nostri eroi hanno dimostrato pregi e difetti in ordine inverso addirittura nel corso di un solo tempo di gioco"

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Come un anno fa

E. Tardy

Classifica alla mano abbiamo gli stessi punti dell’anno scorso alla stessa giornata di campionato, è mutato qualcosa?

RUBRICHE TORONEWS (19)

Corto muso

E. Tardy

Il torello nel momento di maggior difficoltà rialza la testa e si allontana dalla zona calda della classifica

RUBRICHE TORONEWS (16)

Giampaolismo

E. Tardy

Quando vorresti dimenticare ma qualcuno te lo impedisce

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I baroni del castello

E. Tardy

Siamo verso il fondo classifica, nessuno ne è sorpreso

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Un'ottima annata

E. Tardy

La rubrica di Enrico Tardy: "Gli ingredienti per un campionato da incubo ci sono tutti"

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Fettuccine alla cholito

E. Tardy

Il torello sbanca l' Olimpico con una gara diligente ed attenta grazie ad un gran gol dell' argentino

RUBRICHE TORONEWS - Prima che sia troppo Tardy

Punto di galleggiamento

E. Tardy

Nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "La squadra dà segnali di impegno e di gioco, rimane la sensazione di fragilità..."

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Turisti a San Siro

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Un torello inguardabile partecipa da sparring partner alla prima di campionato"

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Il perimetro

E. Tardy

Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Appena terminato, come tutti abbiamo visto, lo squallido campionato dei nostri eroi, è riemerso nel dopo gara un evidente risentimento..."

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Anno inutile

E. Tardy

Torna la rubrica "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Anno senza filo conduttore, quello degli altri 19 di questa presidenza chi lo trova vince"

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Como si fa

E. Tardy

Torna la rubrica "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "A sei gare dal termine abbiamo raggranellato 19 punti nel girone di ritorno inserendo il pilota automatico della Cairo airlines"

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La semplicità del calcio

E. Tardy

Torna la rubrica "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Il torello evita una sconfitta a lungo ricercata attraverso ad una prestazione abulica..."

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La mano di Vanoli

E. Tardy

Nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy