Segnali di vita
Torna un nuovo episodio di "Prima che sia troppo Tardy", rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Per carità, senza diventare Maradona, ma hanno evidenziato impegno: il requisito fondamentale"
In Toro News con la rubrica “Prima che sia troppo Tardy”. Avvocato dal cuore granata.
Torna un nuovo episodio di "Prima che sia troppo Tardy", rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Per carità, senza diventare Maradona, ma hanno evidenziato impegno: il requisito fondamentale"
Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica di Enrico Tardy: "6 punti nelle ultime 10 gare celebrano la dedizione dei “cuore Toro” che purtroppo indossano la maglia granata"
Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica di Enrico Tardy: "Piano piano, passetto dopo passetto, ci avviciniamo al fondo..."
Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Ormai del Toro è rimasto qualche racconto, il mito ormai quasi risalente ad un secolo fa..."
Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Faticosa gara quella contro la Viola che i nostri eroi sono riusciti a pareggiare in extremis offrendo in esposizione…
Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Con fatica e finalmente un briciolo di buona volontà? Abbiamo conquistato tre punti di utilità? Capitale in un’atmosfera triste".
Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Altro che Franzoni, i nostri eroi filano diritti verso il fondo classifica senza battere ciglio"
Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "I dati sull’andamento della nostra squadra ci dicono che rischiamo di vivere con apprensione l’ultima parte del torneo"
Torna "Prima che sia troppo Tardy" di Enrico Tardy: i nostri eroi escono nuovamente sconfitti nel giro di pochi giorni facendo bella mostra di tutti i nostri limiti di squadra ormai genetici ed…
Torna "Prima che sia troppo Tardy" di Enrico Tardy: "L’ho già scritto diverse volte e mi tocca ripetermi, non abbiamo determinazione e voglia di far “nostro” il risultato..."
Il torello disputa una buona gara contro un decimato Sassuolo e si garantisce un Natale sereno
Come abbiamo intuito sarà un torneo con alti (pochi) e bassi (molti), occorrerà essere coscienti delle difficoltà e mettere insieme punto dopo punto con grande umiltà.
Torna "Prima che sia troppo Tardy" la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Questa sarebbe la strada giusta preparata da Vagnati e seguita da Baroni?"
Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Il Torello rivitalizza uno dei peggiori attacchi della Serie A ed esce sconfitto da Lecce consolidando il primato della…
Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: “Perdere ci sta, ma non così”…quante volte negli anni abbiamo sentito queste frasi fatte..."
Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Il Torello disputa un derby all'insegna dell'attenzione e della buona volontà e porta a casa un pareggio non…
Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "I nostri eroi hanno dimostrato pregi e difetti in ordine inverso addirittura nel corso di un solo tempo di gioco"
Classifica alla mano abbiamo gli stessi punti dell’anno scorso alla stessa giornata di campionato, è mutato qualcosa?
Il torello nel momento di maggior difficoltà rialza la testa e si allontana dalla zona calda della classifica
Quando vorresti dimenticare ma qualcuno te lo impedisce
Siamo verso il fondo classifica, nessuno ne è sorpreso
La rubrica di Enrico Tardy: "Gli ingredienti per un campionato da incubo ci sono tutti"
Il torello sbanca l' Olimpico con una gara diligente ed attenta grazie ad un gran gol dell' argentino
Nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "La squadra dà segnali di impegno e di gioco, rimane la sensazione di fragilità..."
Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Un torello inguardabile partecipa da sparring partner alla prima di campionato"
Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Appena terminato, come tutti abbiamo visto, lo squallido campionato dei nostri eroi, è riemerso nel dopo gara un evidente risentimento..."
Torna la rubrica "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Anno senza filo conduttore, quello degli altri 19 di questa presidenza chi lo trova vince"
Torna la rubrica "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "A sei gare dal termine abbiamo raggranellato 19 punti nel girone di ritorno inserendo il pilota automatico della Cairo airlines"
Torna la rubrica "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Il torello evita una sconfitta a lungo ricercata attraverso ad una prestazione abulica..."
Nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy