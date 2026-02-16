Minimi termini

Petrachi si dice soddisfatto del mercato effettuato, io un po’ meno, anche se mi rendo conto che gennaio si può puntellare squadre già organizzate ma non stravolgere una squadra mal allestita. Perdere 7 gare in casa dopo 24 giornate offre uno spaccato di cosa sia il Torello, oggi. Il mister sente la fiducia, beato lui! Io no.
