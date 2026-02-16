Minimi termini

Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Ormai del Toro è rimasto qualche racconto, il mito ormai quasi risalente ad un secolo fa..."

Ormai del Toro è rimasto qualche racconto, il mito ormai quasi risalente ad un secolo fa, gli aneddoti, a fronte di un’attualità cruda, dolorosa, condita di partite senza pubblico, livore, tristezza, mediocrità. Condivido una personale reazione di fronte a partite come quella contro il Bologna: non mi arrabbio più, non mi innervosisco, sì certo che c’è rammarico e preoccupazione, ma in versione molto sabauda. Il calcio è diventato un circo, i calciatori l’emblema dell’anti sportività, la nostra squadra un mix di precari e lavoratori interinali senza anima ed io non riesco più ad emozionarmi. Non vedo voglia di portare a casa il risultato, la paura di perdere, la determinazione degli inferiori, nulla di nulla.