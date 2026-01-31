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Tutti gli aggiornamenti sul calciomercato con particolare attenzione ai possibili movimenti di mercato del Torino FC, sia per la prima squadra che per le giovanili. Le trattative tra i club, le dichiarazioni di dirigenti, calciatori e presidenti, le interviste ai procuratori dei calciatori in diretta e in tempo reale dalla redazione di Toro News.