Calciomercato, Simeone: il River Plate chiama, lui trascina il Toro
Arrivato in estate, l'attaccante ha trascinato la squadra ed è stato riscattato. Il presente è a Torino
Arrivato in estate, l'attaccante ha trascinato la squadra ed è stato riscattato. Il presente è a Torino
L'attaccante classe 2000 lascia il Torino dopo 13 anni e 1 presenza in prima squadra
Il club argentino sarebbe interessato al Cholito per giugno
Brzyski saluta e torna in Polonia: addio ai colori granata dopo una stagione e mezza
Il centrocampista ungherese lascia il Toro
Il difensore olandese dopo il brutto infortunio lascia il club granata: era arrivato nell'estate 2022
Non una scelta per il futuro, ma per un bisogno... realmente esistente? Analizziamo l'operazione che ha portato il camerunense in granata
La scelta in attacco per una necessità non dichiarata ma motivata: analizziamo la trattativa che ha portato il croato in granata
Trasferimenti, rosa completa e tabellone: cosa è cambiato in Primavera con il mercato
Il Torino ufficializza il rinforzo per la Primavera direttamente dallo Sporting Lisbona
La rosa definitiva del Torino dopo la conclusione del mercato di gennaio e tutti i movimenti in entrata o in uscita
Il giocatore, di ruolo terzino, andrà in Serie B
Ecco il nuovo giocatore della Primavera granata
L'italo-marocchino non sarà a disposizione di Baroni per l'ultima parte di stagione
Il giocatore è stato ufficializzato in granata
Poche presenze in bianconero, il prestito al Verona e ora il granata: scopriamo chi è il difensore scelto da Petrachi
In chiusura l'arrivo del difensore camerunense dall'Udinese
Altro colpo di Ludergnani per rinforzare la formazione di Baldini
Nuovo acquisto sulla trequarti: chi è il nuovo classe 2007 del Toro
Il nuovo centrale alla corte di Baldini
Ultimo giorno di mercato, come cambiano le squadre di Serie A. Restate connessi su Toro News per non perdervi tutti gli aggiornamenti
Cairo apre a un nuovo innesto, priorità anche agli esuberi
Tchoca e Olusesi, passando per il Mister X di Cairo: il punto di giornata sulle ultime del calciomercato granata
Una convocazione da analizzare in ottica mercato
La storia con João Pedro Tchoca rischia di non essere ancora finita
Le similitudini con i due profili, l'unica formula possibile e l'errore da non fare...
Le ultime novità sul mercato in entrata e in uscita del Torino: dentro Marianucci e Kulenovic, per Jappart situazione difficile
Tutte le informazioni sull'ufficialità della punta croata in granata
L'attaccante arriva dalla Dinamo Zagabria in prestito con obbligo di riscatto
Le novità odierne sul mercato di gennaio con tutte le notizie legate alle 19 avversarie del Torino in Serie A