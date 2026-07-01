Le ultime novità di calciomercato della Serie A: Caccavo sposa il Bologna, il Cagliari chiude per Romano. Liberali verso il Como
(Video) - "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato"
Calciomercato Serie A
Il campionato è ormai acqua passata e da qualche settimana è iniziata la Coppa del Mondo in Messico, USA e Canada. Parallelamente a quella che resta la competizione più importante del pianeta calcistico, è entrato nel vivo anche l'intricato filone del calciomercato. Si preannuncia una sessione particolarmente interessante, proprio perché scatterà in contemporanea con i Mondiali. La Serie A osserverà con attenzione l'evoluzione delle trattative, con le venti partecipanti alla costante ricerca di profili con cui potenziare le rispettive rose. Tra colpi in prospettiva e innesti d'esperienza, il calcio entra in una fase calda e vibrante sotto ogni punto di vista. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra acquisti, cessioni, ritorni e grandi addii.
© RIPRODUZIONE RISERVATA