Benvenuto, calciomercato. Siamo al 1° luglio 2026 e il calciomercato del Torino può davvero entrare nel vivo. Da quasi due giorni si sono aperte le porte delle trattative che possono iniziare a chiudersi e ufficializzarsi. Con l'apertura effettiva della sessione estiva, anche il Torino può iniziare a sistemare la propria rosa con cessioni e acquisti. Terminato il mese di giugno si sono concluse le finestre di riscatti e rinnovi, dando il via ad alcune partenze. Ora è il momento per il Torino di puntellare - anche se, a ragion veduta, si è spesso parlato di una rivoluzione più che di aggiustamenti nella rosa del Toro - la lista dei 25 granata in vista della prossima stagione.

Calciomercato Torino, quanti acquisti? Il parere dei lettori

Con l'avvicinarsi del ritiro estivo - i granata partiranno alla volta di Pinzolo il 13 luglio - prende valore una domanda, costante di anno in anno, alla quale è sempre complicato trovare risposta: quanti nuovi acquisti riuscirà a portare il Torino in ritiro? Noi, come sempre, questa domanda l'abbiamo fatta a voi lettori di Toro News. Le vostre risposte sono state diverse, ma con una maggioranza. Pochi ritengono che arriverà una grande mole di acquisti nelle prossime due settimane: il 5% ha scelto l'opzione "più di 4". Solo un punto percentuale in più per l'opzione "3 o 4", mentre prendono rilevanza statistica l'opzione moderata e quella negativa. Il 53% dei tifosi ritiene che Petrachi non riuscirà a fare nessun regalo ad Abate entro il ritiro. Il 36%, invece, si ritiene un po' più positivo, sostenendo che arriveranno una o due pedine alla corte del nuovo tecnico granata. Solo il tempo potrà dire chi avrà avuto ragione.