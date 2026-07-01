Rimbalzavano indiscrezioni su un probabile approdo di Valentino Lazaro all'Al Ain FC, squadra degli Emirati Arabi Uniti. Ora le voci sono diventate realtà. L'Al Ain FC tramite il proprio profilo Instagram ha annunciato ufficialmente il passaggio dell'ex esterno granata alla corte del club arabo. Lazaro si era svincolato dal Toro e aveva salutato i tifosi, compagni e società granata nella giornata di ieri e si prepara così a vivere la sua nuova avventura in Arabia.