Le strade di Valentino Lazaro e del Torino si dividono. Non c'è stato il rinnovo di contratto con il club granata, perciò l'austriaco salperà verso altri lidi. L'ex Inter lascia il Torino dopo 119 presenze ufficiali senza però mai trovare il segno. L'ex giocatore granata ha salutato il suo ultimo club tramite un post Instagram.

NAPLES, ITALY - MARCH 6: Valentino Lazaro of Torino FC in action during the Serie A match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on March 6, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

"Grazie! Non ho mai scelto di parlare molto, né nei momenti belli né in quelli difficili – nemmeno quando era dura restare in silenzio – preferendo lasciare che le cose andassero come dovevano andare. Oggi voglio solo dire grazie per questi ultimi quattro anni, durante i quali ho imparato tanto. Questo club, con i suoi tifosi straordinari, ha un potenziale enorme; continuerò a seguirvi da tifoso mentre cercate di riportare il Toro dove merita di stare. Forza Toro per sempre!"