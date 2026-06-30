Ormai ci siamo: nella giornata di ieri, lunedì 29 giugno, ha ufficialmente avuto inzio la sessione estiva di calciomercato. Parallelamente alla voglia di costruire una squadra giovane e competitiva per il neo allenatore granata Ignazio Abate, c’è la necessità di piazzare altrove alcune pedine che da tempo non fanno più parte del progetto tecnico. Petrachi non avrà un compito semplice: l’obiettivo del ds granata sarà quello di trovare una sistemazione sul mercato agli esuberi e alleggerire un monte ingaggi ponderoso. Tra i tanti giocatori che il Torino vorrebbe piazzare altrove c'è sicuramente Ivan Ilic.

Calciomercato Torino, il caso del serbo non è molto facile da sciogliere

Calciomercato Torino, Ilic proposto allo Spartak Mosca

La cessione del serbo sarebbe una boccata d'aria fresca per le casse del Torino. Il centrocampista è alla terza estate sul mercato, anche se il club non è mai riuscito a venderlo pur essendoci andato molto vicino lo scorso anno. L’ex Verona ha deluso le aspettative: nonostante qualche fiammata troppo estemporanea, non è mai riuscito ad imporsi e l’ultima stagione ne è un esempio (8 presenze in totale). Inoltre Ilic percepisce uno stipendio importante: 2,2 milioni di euro lordi a stagione con contratto in scadenza il 30 giugno 2027.L'ex Stella Rossa è stato proposto da intermediari allo Spartak Mosca. Ma nessun ritorno di fiamma per il classe 2001: nel gennaio del 2025, infatti, il club russo voleva fortemente il centrocampista mettendo sul piatto una proposta da ben 20 milioni di euro recapitata alla dirigenza granata. A causa di un mancato accordo definitivo tra le parti, con Ilic pronto ad effettuare anche le visite mediche, non se ne fece più nulla. E non se ne dovrebbe fare nulla nemmeno questa estate: lo Spartak ha fatto sapere di non essere interessato.