Vojvoda, la lotta Kosovo-Albania e l'Atalanta: 4 cose che non tutti sanno su Ismajli D. Bonsignore Davide Bonsignore 8 settembre - 16:32 8 settembre

Lo sapete che Ismajli ha avuto dei contatti con l'Atalanta? E che è stato conteso tra due Nazionali? Ecco quattro curiosità sul difensore granata