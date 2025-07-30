Milan-Torino, per i granata precedenti impietosi alla Scala del Calcio
Il Toro non vince a San Siro da anni, l'ultimo incontro finì in parità
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Le reazioni sui social dei giocatori granata dopo la vittoria contro i gialloblù
Social muti dopo la sconfitta al Maradona: il gol del numero 22 apre una porta che Milinkovic-Savic chiude subito
Dal “Cholito” a caccia di gol al portiere diventato leader: due percorsi diversi, stesso peso sulle spalle. Ecco tutti ci sono gli ex in campo per Genoa-Torino
Predestinato del vivaio granata, la sua carriera non ha seguito le attese: ora sei mesi ad Altamura per ritrovarsi
L'intervento della Digos ha impedito il contatto tra le due tifoserie
Le reazioni social dei giocatori granata alla vittoria contro i salentini
Una rivalità nata prima fuori dal campo e poi sul terreno di gioco: è la resa dei conti tra Torino e Juventus
Tra cene di coppia, di squadra o con amici, come hanno passato le feste i giocatori del Torino?
Ripercorriamo l'anno che sta volgendo al termine
Storie di partite, di una città e di un Paese. Quando il calcio trovava un posto anche il 25 dicembre
Un portiere influencer, colto e anche "cocco" di Ibrahimovic: cosa volete di più?
Scopriamo chi sono le consorti di granata e bianconeri che scenderanno in campo sabato
Oggi, giovedì 23 ottobre, è l'anniversario della morte di uno dei più amati presidenti granata: Enrico Marone Cinzano
I due ex granata immortalano il viaggio la città che li ha lanciati, accompagnando la foto con la geolocalizzazione: “Torino, Italy”
Dopo gli anni con Ventura e il passaggio al Napoli, la carriera del serbo ha imboccato una parabola discendente fino a questa nuova avventura all'NK Kustošija
Al Filadelfia i tifosi granata ironizzano sulla crisi del Toro chiedendo in panchina il mister del film "L'allenatore nel pallone"
Il difensore granata celebra il successo all’Olimpico con una dedica all’ex compagno: entrambi hanno sfidato la morte e sono tornati più forti
Forse, per una notte soltanto, è stato corretto ritrovarsi dalla parte sbagliata della storia. Ma riscrivere la propria non deve essere utopia
L'importanza del padre, la chiamata di Ancelotti, le Olimpiadi, il basket e tanto altro: conosciamo meglio il nuovo terzino granata
Il francese ha chiuso il proprio rapporto col Torino alla fine del contratto
Lo sapete che Ismajli ha avuto dei contatti con l'Atalanta? E che è stato conteso tra due Nazionali? Ecco quattro curiosità sul difensore granata
Dal soprannome ai geni da velocista della madre fino al legame profondo con la religione musulmana: quello che c'è da sapere sul classe 2000
L'ex giocatore con la maglia granata ha giocato nel Torino per quattro stagioni: ora gioca in Turchia con il Kocaelispor
Ecco come hanno reagito i tifosi dell'Eintracht all'addio di Nkounkou
Proclami poco attendibili e voci terminate in bolle di sapone: quante vicende poco chiare durante questi venti anni
Le reazioni dei giocatori granata sui social dopo il pareggio casalingo contro i viola
Le parole spese dall'attaccante belga per presentarsi ai tifosi del Toro nel video di introduzione ai canali ufficiali della società
Il tecnico granata con una splendida frase dimostra la propria voglia di fare
La lista con tutti i calciatori marocchini nella storia granata prima dell'arrivo dell'ala Zakaria Aboukhlal