Allo stadio Giuseppe Meazza, la storia tra Milan e Torino si scrive seguendo un copione che pare sempre lo stesso: 101 precedenti in casa rossonera e un bilancio che pende nettamente dalla parte del Diavolo. I numeri sono chiari: 58 vittorie del Milan, 25 pareggi e appena 18 successi granata. Il divario si legge anche guardando il quadro generale: 201 sfide complessive tra le due squadre, con i rossoneri avanti nel totale delle vittorie (78 contro 56), mentre 67 sono i pareggi.
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Milan-Torino, per i granata precedenti impietosi alla Scala del Calcio
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Nell’ultimo confronto, il Toro ha saputo mettereil Milan in difficoltà. Era il 17 agosto 2024, prima giornata di campionato. Il Torino di Vanoli parte forte e costruisce il vantaggio con aggressività: Zapata lavora il pallone, Bellanova colpisce di testa, prende il palo e sulla carambola arriva l’autogol di Thiaw. Il Milan fatica a reagire e nella ripresa i granata colpiscono ancora, con una capocciata di Zapata. La gara sembra in controllo, il risultato a portata. Poi il finale ribalta tutto. Il Milan alza i ritmi, accorcia con Morata all’89’ e in pieno recupero trova il pareggio con Okafor. In pochi minuti, da possibile impresa a rimpianto. Molto più lineare, invece, la sfida della stagione precedente. Il 26 agosto 2023 l’equilibrio dura poco: Pulisic segna, Schuurs risponde subito, ma poi il Milan prende il comando e chiude i conti già prima dell’intervallo con il rigore di Giroud e la rete di Theo Hernandez. Nella ripresa arriva un altro penalty, ancora trasformato da Giroud, per il definitivo 4-1.
Il dato che resta sullo sfondo è sempre lo stesso: il Torino non vince a San Siro contro il Milan in Serie A dal 24 marzo 1985, 0-1 firmato Walter Schachner. Da allora il Meazza è rimasto un campo stregato per i granata, tra occasioni sfiorate e partite che, come l’ultima, sono scivolate via proprio sul più bello.
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