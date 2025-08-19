Il letame e gli auguri di morte sono utili?
Torna L'Editoriale del direttore di Toro News Gianluca Sartori: "Il limite è stato oltrepassato e non si può non sottolinearlo"
Torna L'Editoriale del direttore di Toro News Gianluca Sartori: "Il limite è stato oltrepassato e non si può non sottolinearlo"
Vagnati e Baroni sono stati gli artefici di una programmazione tecnico-tattica sbagliata. Ora Petrachi e D’Aversa possono normalizzare la situazione
La gestione tecnica di Baroni è stata un disastro: non è mai stato un valore aggiunto. Andava sostituito prima, ora può essere troppo tardi
Torna "L'editoriale" del direttore Gianluca Sartori - Fallita un’occasione enorme per mettersi al sicuro. Occorre fare punti al più presto: la squadra non ha la tempra morale per sostenere la…
Il commento alla partita del "Franchi" di Firenze da parte del caporedattore di Toro News Andrea Calderoni
La sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia certifica una stagione insipida e che dà pochi appigli per il futuro. L'editoriale di oggi di Andrea Calderoni, capo redattore di Toro News
Giocatori senza carattere e tecnico confuso: troppe figure inadeguate in casa Torino. Ma chi comanda è il primo responsabile
L'analisi dei temi caldi del periodo granata dopo la sconfitta incassata in casa contro la Roma a pochi giorni di distanza dall'impresa capitolina
L'analisi della vittoria del Torino in coppa Italia a Roma negli ottavi di finale. Sotto i riflettori Ilkhan
L'analisi dei temi granata di Andrea Calderoni, capo redattore di Toro News. Sotto i riflettori il concetto di errore
L'analisi della gara contro l'Udinese e più in generale di una gestione che stenta a decollare
Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "Si può passare un Natale sereno ma sarà fondamentale non fare passi indietro sul piano dell’atteggiamento e non perdersi in quegli inspiegabili…
"L'Editoriale" del vicedirettore Alberto Giulini: "Serviva una vittoria con la Cremonese ed è arrivata, ora iniziano i veri esami"
Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "l’obiettivo del Torino al momento non può che essere quello di fare il prima possibile quaranta punti"
Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "A un terzo di campionato, il bilancio non è positivo: Baroni ha un punto in meno di Vanoli"
Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "L’umiliazione subìta non è un incidente di percorso ma un campanello di allarme, perché..."
È un Toro non ancora convinto delle sue qualità: nel primo tempo prudenza davvero eccessiva
Nella ripresa contro il Pisa ci si poteva aspettare qualcosa in più. L’impulso a osare deve venire anche dalla panchina
Chi viene chiamato in causa si fa trovare pronto, così la classifica è interessante nonostante un avvio da incubo
L’ingresso del belga ha cambiato le sorti della sfida col Genoa: Baroni alle prese con l’abbondanza in avanti.
La vittoria contro il Napoli, per il Torino, ha un valore che va ben oltre quello dei tre punti
La squadra a Roma ha dimostrato di essere viva e dalla parte del tecnico, che però ora deve irrobustire la fase difensiva
Situazione preoccupante in casa Toro: quella di Parma era una partita da vincere
C'è ancora da lavorare, ma è stato fatto un primo passo dopo la deludente sconfitta con l'Atalanta
Se chi è al timone non ha le idee chiare, che non le abbiano nemmeno i giocatori è consequenziale
Forse, durante il precampionato, Baroni non si era accorto di quanto Maripan fosse insostituibile. Meglio tardi che mai...
L'editoriale di fine mercato: fare meglio dello scorso anno sembra l'unico obiettivo ad oggi realizzabile
La strada è ancora lunga, ora la squadra dovrà riconquistare i tifosi
La partita di San Siro dice che il precampionato è stato buttato: serve costruire da zero un’identità caratteriale e tecnico-tattica, con più umiltà
Torna "L'Editoriale", di Gianluca Sartori: "L’indicazione è evidente: il modulo tattico deve essere il 4-3-3 e non il 4-2-3-1, lo spartito su cui Baroni ha lavorato per la maggior parte dell’estate"