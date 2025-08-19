Toro News

L'Editoriale

Negli editoriali spazio ad opinioni ed analisi, espressione della direzione che interpreta i fatti secondo la sua linea editoriale.
NUOVE RUBRICHE TORONEWS

Il letame e gli auguri di morte sono utili?

G. Sartori

Torna L'Editoriale del direttore di Toro News Gianluca Sartori: "Il limite è stato oltrepassato e non si può non sottolinearlo"

Screenshot

Due svolte necessarie

G. Sartori

Vagnati e Baroni sono stati gli artefici di una programmazione tecnico-tattica sbagliata. Ora Petrachi e D’Aversa possono normalizzare la situazione

IMG_5226

È un Toro scarso. Ma non così tanto scarso

G. Sartori

La gestione tecnica di Baroni è stata un disastro: non è mai stato un valore aggiunto. Andava sostituito prima, ora può essere troppo tardi

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (2)

La lotta salvezza non è per questo Toro

G. Sartori

Torna "L'editoriale" del direttore Gianluca Sartori - Fallita un’occasione enorme per mettersi al sicuro. Occorre fare punti al più presto: la squadra non ha la tempra morale per sostenere la…

cairo

Anonimato cronico

A. Calderoni

La sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia certifica una stagione insipida e che dà pochi appigli per il futuro. L'editoriale di oggi di Andrea Calderoni, capo redattore di Toro News

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (4)

Il momento della vergogna

G. Sartori

Giocatori senza carattere e tecnico confuso: troppe figure inadeguate in casa Torino. Ma chi comanda è il primo responsabile

Torino FC President Urbano Cairo Visits The First Team

E se Vagnati ci avesse visto lungo?

A. Calderoni

L'analisi della vittoria del Torino in coppa Italia a Roma negli ottavi di finale. Sotto i riflettori Ilkhan

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (2)

L'elogio dell'errore

A. Calderoni

L'analisi dei temi granata di Andrea Calderoni, capo redattore di Toro News. Sotto i riflettori il concetto di errore

Screenshot 2025-12-21 alle 19.52.23

Petrachi, due su due: non è solo una coincidenza

G. Sartori

Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "Si può passare un Natale sereno ma sarà fondamentale non fare passi indietro sul piano dell’atteggiamento e non perdersi in quegli inspiegabili…

IMG_4351

Bisogna dirselo: obiettivo salvezza

G. Sartori

Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "l’obiettivo del Torino al momento non può che essere quello di fare il prima possibile quaranta punti"

RUBRICHE TORONEWS (7)

Presente e prospettive di questo Torino

G. Sartori

Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "A un terzo di campionato, il bilancio non è positivo: Baroni ha un punto in meno di Vanoli"

RUBRICHE TORONEWS (5)

Organizzazione batte confusione 5-1

G. Sartori

Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "L’umiliazione subìta non è un incidente di percorso ma un campanello di allarme, perché..."

Schermata 2025-11-09 alle 11.58.33

Un derby giocato solo a metà

G. Sartori

È un Toro non ancora convinto delle sue qualità: nel primo tempo prudenza davvero eccessiva

IMG_3567

Un derby da giocare con più coraggio

G. Sartori

Nella ripresa contro il Pisa ci si poteva aspettare qualcosa in più. L’impulso a osare deve venire anche dalla panchina

Torino FC v Genoa CFC - Serie A

La forza del gruppo

A. Giulini

Chi viene chiamato in causa si fa trovare pronto, così la classifica è interessante nonostante un avvio da incubo

IMG_3324

Baroni ha trovato la (s)quadra

G. Sartori

La vittoria contro il Napoli, per il Torino, ha un valore che va ben oltre quello dei tre punti

RUBRICHE TORONEWS (15)

Perché oggi è giusto che Baroni continui

G. Sartori

La squadra a Roma ha dimostrato di essere viva e dalla parte del tecnico, che però ora deve irrobustire la fase difensiva

editoriale

Una strada già in salita

G. Sartori

Situazione preoccupante in casa Toro: quella di Parma era una partita da vincere

RUBRICHE TORONEWS (14)

Un punto di (ri)partenza

A. Giulini

C'è ancora da lavorare, ma è stato fatto un primo passo dopo la deludente sconfitta con l'Atalanta

WhatsApp Image 2025-09-22 at 13.04.11

Quando regna la confusione

G. Sartori

Se chi è al timone non ha le idee chiare, che non le abbiano nemmeno i giocatori è consequenziale

editoriale sartori

Il problema non sono le cessioni

G. Sartori

L'editoriale di fine mercato: fare meglio dello scorso anno sembra l'unico obiettivo ad oggi realizzabile

RUBRICHE TORONEWS (11)

Una prima reazione

A. Giulini

La strada è ancora lunga, ora la squadra dovrà riconquistare i tifosi

editoriale sartori

Una sveglia finché si è in tempo

G. Sartori

La partita di San Siro dice che il precampionato è stato buttato: serve costruire da zero un’identità caratteriale e tecnico-tattica, con più umiltà

2

Toro, quanto è difficile costruire una squadra

G. Sartori

Torna "L'Editoriale", di Gianluca Sartori: "L’indicazione è evidente: il modulo tattico deve essere il 4-3-3 e non il 4-2-3-1, lo spartito su cui Baroni ha lavorato per la maggior parte dell’estate"