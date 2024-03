I Gatti impuniti e gli incolpevoli Ricci

L'assoluto protagonista di Torino-Fiorentina ha un nome e un cognome: Matteo Marchetti. Una direzione folle quella del fischietto di Ostia Lido che non ha mai avuto la gara in pugno e in chiusura di primo tempo si è inventato un secondo giallo ai danni di Ricci che ha compromesso la partita del Toro. Una scelta priva di logica, dettata da un gesto che mai avrebbe meritato il cartellino. A maggior ragione vedendo quante volte gli arbitri lascino correre proteste ben più vistose. Dovrebbe saperne qualcosa anche Marchetti, che a settembre fu mandato a quel paese (per usare un eufemismo...) da Barella, ammonito pochi istanti prima, ma si limitò a chiudere un occhio.

In un campionato in cui il Var resta in silenzio quando Gatti prende a pugni e gomitate gli avversari e a certe squadre è permesso accerchiare l'arbitro ad ogni fischio contro, il secondo giallo ai danni di Ricci è semplicemente privo di senso. Senza entrare nel merito di chi parla di sudditanza, di protagonismo o di direttori di gara semplicemente scarsi, non va dimenticata una cosa: certi errori sono determinanti e pesano tantissimo nell'economia di una stagione. E non è la prima volta in cui il Toro si trova a recriminare per episodi pagati a caro prezzo. Se i granata non arriveranno in Europa dovrà essere a causa dei propri difetti ed errori (che non mancano), non per il Marchetti di turno...