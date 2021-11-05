Toro News

Nel Segno del Toro

Laureato in Lingue Straniere, Stefano Budicin scrive dall’età di undici anni. Adora viaggiare e ricercare l’eccellenza nelle cose di tutti i giorni. Capricorno ascendente Toro, calmo e paziente e orientato all’ottimismo, scrive nel segno di una curiosità che non conosce confini. La rubrica “Nel segno del Toro” di Toro News Nella rubrica curata da Stefano Budicin non mancano curiosi episodi ed aneddoti. Si parte dalla ricca storia granata per estrapolare personaggi ed approfondimenti in grado di catturare l’attenzione dei lettori dalla prima all’ultima parola.
Edmondo Fabbri

La Forbice di Edmondo Fabbri

S. Budicin

Un nuovo appuntamento con la rubrica “Nel segno del Toro”, a cura di Stefano Budicin

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I coach della storia granata

S. Budicin

Un nuovo appuntamento con la rubrica “Nel segno del Toro”, a cura di Stefano Budicin

Messi, Graziani

Chi sono Cisco e Ciccio

S. Budicin

Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "Chi sono Cisco e Ciccio? A unirli sono le imprese compiute con la maglia granata"

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Pulici e i suoi allenatori

S. Budicin

Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "Quanti sono stati gli allenatori avuti da Paolo Pulici nel corso della sua carriera? Riuscite a ricordarli tutti?"

Marcel Desailly of France and Federico Magallanes of Uruguay

Un bidone granata

S. Budicin

Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "In cent'anni di partite e di vicende, non bastano i numeri per contare i vari bidoni che si sono susseguiti..."

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Agroppi e il 15 ottobre 1967

S. Budicin

Per quale motivo il 15 ottobre 1967 è una data che Aldo Agroppi non potrà mai dimenticare? A quali vicissitudini è legato quel giorno? Facciamo un salto 'indietro con la memoria

Empoli FC v FC Internazionale - Serie A

Il Toro e lo stadio Castellani

S. Budicin

Torna "Nel segno del Toro", la rubrica di Stefano Budicin: "Le occasioni di confronto tra Empoli e Torino non sono mai state numerose. Ma vale la pena menzionare un dato che le connota: in campionato…

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A chi ci si riferisce con il termine Volpina?

S. Budicin

Torna "Nel Segno del Toro", la rubrica a cura di Stefano Budicin: "Menti era un'ala temibilmente astuta. E fu proprio lui a calciare l’ultimo gol del Grande Torino, contro il Benfica, su calcio di…

Salisbury Races

Storia breve della schedina

S. Budicin

Stefano Budicin nella sua rubrica racconta la storia della nascita della schedina ai tempi del Grande Torino

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Il Toro e le retrocessioni

S. Budicin

Torna "Nel Segno del Toro", la rubrica a cura di Stefano Budicin: "La parola 'retrocessione' è forse il termine più odiato, temuto e disprezzato per un tifoso. Parlando del Toro, sono sei le volte in…

Rossi_Terraneo_Torino_Juventus_1983

Cosa accadde il 27 marzo 1983?

S. Budicin

Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "Nella storia granata i momenti indimenticabili sfuggono alla conta, tanti ce ne sono stati"

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Quando il Torino giocò in Terra d'Africa

S. Budicin

Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "L'attesa era spasmodica, altissima, feroce. Il pubblico chiassoso e febbricitante..."

Olivieri aldo

Da quale squadra il Toro prese Aldo Olivieri?

S. Budicin

Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "Riuscite a ricordare la squadra da cui i nostri prelevarono il portiere Aldo Olivieri?"

gabetto

I granata e i miracoli dell'88'

S. Budicin

Nel segno del Toro / Torna l'appuntamento con una nuova puntata della rubrica di Stefano Budicin

Casagrande

Il Toro e quella domenica del 1992

S. Budicin

Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "Chi l’avrebbe mai immaginato? Due vittorie in un unico giorno!"

Mario Rigamonti

Rigamonti e il trio di nordici rossoneri

S. Budicin

Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "A risaltare fu l'immenso Rigamonti, che riuscì a vincere il duello con gli attaccanti nordici..."

libonatti

Il derby dei veleni

S. Budicin

Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "Invano il Toro chiederà la restituzione del titolo legittimamente conseguito..."

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Cosa accadde il 31 marzo 1968

S. Budicin

Torna l'appuntamento con un nuovo episodio della rubrica "Nel segno del Toro" di Stefano Budicin

Torino 1907

I record granata nei derby

S. Budicin

Torna "Nel segno del Toro", la rubrica a cura di Stefano Budicin: "Sono tanti i record che i granata riuscirono a infrangere durante una stracittadina. Vediamo se siete preparati. A chi appartiene il…