Il Toro e le retrocessioni S. Budicin Stefano Budicin 4 marzo - 21:44 4 marzo

Torna "Nel Segno del Toro", la rubrica a cura di Stefano Budicin: "La parola 'retrocessione' è forse il termine più odiato, temuto e disprezzato per un tifoso. Parlando del Toro, sono sei le volte in…