Quando il Toro arrivò secondo per un punto

Torna l'appuntamento con "Nel segno del Toro", la rubrica a cura di Stefano Budicin

In occasione del campionato '71-'72, i granata avevano come concorrenti i bianconeri e il Milan. Ben presto si capì che la superiorità delle due squadre torinesi era tale da eliminare facilmente ogni altro potenziale pretendente allo scudetto. Quell'anno il tecnico era Gustavo Giagnoni, determinato più che mai a riportare il blasone granata ai livelli che gli competevano in passato. Del resto, il titolo mancava da quattro stagioni e bisognava fare qualcosa a riguardo. E così, di partita in partita, i granata salirono in testa alla classifica in occasione della 26a giornata. Ma durante la partita contro il Milan, il Toro si vide negato un gol del pareggio realizzato da Toschi. Il motivo? Un presunto fallo che l'arbitro Toselli notò da chissà quale angolazione. Morale della favola, la Juve tornò in testa alla classifica e riuscì a vincere il campionato per una mera questione di scalogna nostra. Il Toro, se non avesse avuto la sventura di subire un fallo inesistente e non avesse perso la partita contro la Sampdoria il 12 marzo 1972 a causa di un errore arbitrale, avrebbe vinto lo scudetto.