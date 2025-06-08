Toro News

Granata dall'Europa

Torino FC v Parma Calcio 1913 - Serie A

Tre quarti di cosa?

M. Cercone

Torna "Granata dall'Europa", rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Neanche D'Aversa é riuscito a trovare rimedio agli errori ed orrori della banda del buco granata"

Torino FC v Parma Calcio 1913 - Serie A

Cosa è cambiato?

M. Cercone

Torna "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone

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Quiescenza e disdegno

M. Cercone

Torna "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone

Genoa CFC v Torino FC - Serie A

Niente da salvare

M. Cercone

Torna "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Il baratro della B si fa sempre più reale"

FC Internazionale v Torino - Coppa Italia

Mister sconfitta

M. Cercone

Torna "Granata dall'Europa", la rubrica di Michele Cercone: "Continua a non convincere il brutto calcio di Baroni, che può ormai fregiarsi dei titoli di 'mister sconfitta' e 'mister difesa bucata'..."

Como 1907 v Torino FC - Serie A

Incanto e disincanto

M. Cercone

Torna "Granata dall'Europa", di Michele Cercone: "La vergognosa lezione rimediata a Como - per quanto imputabile ad un allenatore nel pallone e a una squadra di giocatori e uomini mediocri..:"

Torino FC v AS Roma - Serie A

Il brutto calcio di Baroni

M. Cercone

Torna "Granata dall'Europa, di Michele Cercone:"Le tante sconfitte e i tantissimi gol subiti sono il risultato della bruttezza etica ed estetica della squadra guidata dal mister"

Atalanta BC v Torino FC - Serie A

Ottusangoli e mezze porzioni

M. Cercone

Torna Granata dall'Europa, di Michele Cercone: "Il solito gol su calcio d’angolo, unito all'improbabile formazione messa in campo..."

US Sassuolo Calcio v Torino FC - Serie A

La domanda giusta

M. Cercone

Baroni è l'ultimo di una lunga serie di esperimenti falliti perché non esistono le condizioni di fondo per ambire ad altro che non sia una mediocre sopravvivenza

AS Monaco v Torino FC - Friendly Match 2025

Domande, dubbi e risposte

M. Cercone

La vera domanda non è perché Cairo abbia mandato via Vagnati, ma piuttosto perché lo abbia tenuto così a lungo

US Lecce v Torino FC - Serie A

Hic sunt leones

M. Cercone

Torna Granata dall'Europa, di Michele Cercone: "Gli antichi cartografi per indicare territori inesplorati e sconosciuti ricorrevano..."

US Lecce v Torino FC - Serie A

Oltre l'imbarazzo

M. Cercone

I tifosi vedono realizzarsi, come ogni anno da un ventennio a questa parte, le peggiori previsioni e all'orizzonte si intravede l'imbarazzante profilo di una stagione buttata già prima di cominciare

Torino FC v Pisa SC - Serie A

Ripartiamo

M. Cercone

"Le prossime sette gare decideranno, tra speranze e realtà, il livello di ambizione di questa stagione". Torna Granata dall'Europa, di Michele Cercone

Torino FC v Genoa CFC - Serie A

Il riassemblaggio del puzzle

M. Cercone

Torna "Granata dall'Europa" di Michele Cercone: "Baroni è stato abile a smontare il puzzle dalle tante tessere mancanti e dai troppi doppioni, riassemblandolo in maniera efficace"

Torino FC v Pisa SC - Serie A

Incompiuti

M. Cercone

Torna Granata dall'Europa, la rubrica di Michele Cercone: "Se il finale da cardiopalma in casa con il Genoa aveva certificato l'immaturità della squadra di Baroni..."

Torino FC v Genoa CFC - Serie A

Prova di immaturità

M. Cercone

I lampi di Maripan e Paleari non cancellano le troppe magagne emerse, per l'ennesima volta, in una gara interpretata male e gestita in maniera insufficiente

Torino FC v SSC Napoli - Serie A

Lezioni di granata

M. Cercone

Torna Granata dall'Europa, di Michele Cercone: "La vittoria con il Napoli, giustamente celebrata dai tifosi e dai media, racconta di una squadra sorprendente..."

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Azzurro pallido

M. Cercone

Torna Granata dall'Europa, di Michele Cercone: "Leggere sui principali quotidiani dell'impresa realizzata dall'Italia..."

SS Lazio v Torino FC - Serie A

Indifesi

M. Cercone

Non ci sono scusanti, eccezioni o considerazioni che possano indorare l'amarissima ennesima pillola che i tifosi hanno dovuto mandare giù in un pareggio che sa di sconfitta e che certifica…

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Punti interrogativi

M. Cercone

Nuovo appuntamento con "Granata dall'Europa", la rubrica di Michele Cercone. Fino a quando il gioco di plusvalenze non reinvestite (o reinvestite male) permetterà di mantenere la linea di…

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Sangue e anima

M. Cercone

Una società senza anima granata non può rappresentare un popolo che fa della propria storia, dei propri valori e della propria epica le basi fondanti del proprio tifo

AS Roma v Torino FC - Serie A

La quadra e l'acufene

M. Cercone

Torna Granata dall'Europa, la rubrica di Michele Cercone: "I tifosi del Toro, ormai ridotti a meri acufeni quando esprimono giustamente il dissenso..."

Torino FC v Modena FC - Coppa Italia

Si salvi chi può

M. Cercone

Senza ulteriori innesti di spessore in difesa (inimmaginabili a questo punto), la parola d'ordine è ''si salvi chi può'' e l'obiettivo della stagione rischia di essere al massimo, ancora una volta, la…

Genoa v SS Lazio - Serie A

I pezzi del puzzle

M. Cercone

La rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Lo strambo puzzle messo finora insieme dalla società per Baroni sembra privo di alcune tessere fondamentali, ma in compenso è pieno di doppioni".

Italian Serie A, Torino Fc - SSC Napoli

L'estate tiepida

M. Cercone

Nuovo appuntamento con "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone: "L'ennesimo mercato al ribasso procede senza sorprese e fa intravedere..."

Parma v Torino - Serie A

Il 90% di cosa?

M. Cercone

Nuovo appuntamento con "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Stiamo parlando del 90% di una squadra con ambizioni europee o del 90% di una rosa che punti al soliti…

cairo

Il solito teatrino

M. Cercone

Nuovo appuntamento con "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Ogni sessione di mercato estiva si trasforma in un noioso teatrino dagli attori bolsi e dalla sceneggiatura…

Torino FC - Udinese Calcio, Italian Serie A

Due strade verso il futuro

M. Cercone

Il nuovo decreto sugli stadi può aprire opportunità inedite per il finanziamento della ristrutturazione del Grande Torino

SS Lazio v Udinese - Serie A

Dalla parte del Toro

M. Cercone

La rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Il legame creato da Vanoli con la tifoseria è l'esempio di quello che il Torino FC dovrebbe fare ogni giorno"