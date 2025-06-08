Tre quarti di cosa?
Torna "Granata dall'Europa", rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Neanche D'Aversa é riuscito a trovare rimedio agli errori ed orrori della banda del buco granata"
Torna "Granata dall'Europa", rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Neanche D'Aversa é riuscito a trovare rimedio agli errori ed orrori della banda del buco granata"
Torna "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone
Torna "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone
Torna "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Il baratro della B si fa sempre più reale"
Torna "Granata dall'Europa", la rubrica di Michele Cercone: "Continua a non convincere il brutto calcio di Baroni, che può ormai fregiarsi dei titoli di 'mister sconfitta' e 'mister difesa bucata'..."
La sacrosanta protesta della Maratona ha dato un segnale forte e chiaro
Torna "Granata dall'Europa", di Michele Cercone: "La vergognosa lezione rimediata a Como - per quanto imputabile ad un allenatore nel pallone e a una squadra di giocatori e uomini mediocri..:"
Torna "Granata dall'Europa, di Michele Cercone:"Le tante sconfitte e i tantissimi gol subiti sono il risultato della bruttezza etica ed estetica della squadra guidata dal mister"
Torna Granata dall'Europa, di Michele Cercone: "Il solito gol su calcio d’angolo, unito all'improbabile formazione messa in campo..."
Baroni è l'ultimo di una lunga serie di esperimenti falliti perché non esistono le condizioni di fondo per ambire ad altro che non sia una mediocre sopravvivenza
La vera domanda non è perché Cairo abbia mandato via Vagnati, ma piuttosto perché lo abbia tenuto così a lungo
Torna Granata dall'Europa, di Michele Cercone: "Gli antichi cartografi per indicare territori inesplorati e sconosciuti ricorrevano..."
I tifosi vedono realizzarsi, come ogni anno da un ventennio a questa parte, le peggiori previsioni e all'orizzonte si intravede l'imbarazzante profilo di una stagione buttata già prima di cominciare
"Le prossime sette gare decideranno, tra speranze e realtà, il livello di ambizione di questa stagione". Torna Granata dall'Europa, di Michele Cercone
Torna "Granata dall'Europa" di Michele Cercone: "Baroni è stato abile a smontare il puzzle dalle tante tessere mancanti e dai troppi doppioni, riassemblandolo in maniera efficace"
Torna Granata dall'Europa, la rubrica di Michele Cercone: "Se il finale da cardiopalma in casa con il Genoa aveva certificato l'immaturità della squadra di Baroni..."
I lampi di Maripan e Paleari non cancellano le troppe magagne emerse, per l'ennesima volta, in una gara interpretata male e gestita in maniera insufficiente
Torna Granata dall'Europa, di Michele Cercone: "La vittoria con il Napoli, giustamente celebrata dai tifosi e dai media, racconta di una squadra sorprendente..."
Torna Granata dall'Europa, di Michele Cercone: "Leggere sui principali quotidiani dell'impresa realizzata dall'Italia..."
Non ci sono scusanti, eccezioni o considerazioni che possano indorare l'amarissima ennesima pillola che i tifosi hanno dovuto mandare giù in un pareggio che sa di sconfitta e che certifica…
Nuovo appuntamento con "Granata dall'Europa", la rubrica di Michele Cercone. Fino a quando il gioco di plusvalenze non reinvestite (o reinvestite male) permetterà di mantenere la linea di…
Una società senza anima granata non può rappresentare un popolo che fa della propria storia, dei propri valori e della propria epica le basi fondanti del proprio tifo
Torna Granata dall'Europa, la rubrica di Michele Cercone: "I tifosi del Toro, ormai ridotti a meri acufeni quando esprimono giustamente il dissenso..."
Senza ulteriori innesti di spessore in difesa (inimmaginabili a questo punto), la parola d'ordine è ''si salvi chi può'' e l'obiettivo della stagione rischia di essere al massimo, ancora una volta, la…
La rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Lo strambo puzzle messo finora insieme dalla società per Baroni sembra privo di alcune tessere fondamentali, ma in compenso è pieno di doppioni".
Nuovo appuntamento con "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone: "L'ennesimo mercato al ribasso procede senza sorprese e fa intravedere..."
Nuovo appuntamento con "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Stiamo parlando del 90% di una squadra con ambizioni europee o del 90% di una rosa che punti al soliti…
Nuovo appuntamento con "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Ogni sessione di mercato estiva si trasforma in un noioso teatrino dagli attori bolsi e dalla sceneggiatura…
Il nuovo decreto sugli stadi può aprire opportunità inedite per il finanziamento della ristrutturazione del Grande Torino
La rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Il legame creato da Vanoli con la tifoseria è l'esempio di quello che il Torino FC dovrebbe fare ogni giorno"