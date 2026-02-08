Davvero dovremmo essere felici per l'ennesima uscita dalla Coppa Italia e per un pareggio immeritato acciuffato all'ultimo minuto? Ad ascoltare mister e società sembra che l'ultima settimana abbia offerto ai tifosi di che essere orgogliosi ed ottimisti. Peccato che i fatti dicano tutt'altro: nelle ultime dieci gare sono arrivate otto sconfitte e un pareggio, e l'unica vittoria è stata quella stentata con il Lecce. Al di là dei risultati disastrosi, quello che continua a non convincere e' il brutto calcio giocato dalla squadra di Baroni, che può ormai fregiarsi di due discutibilissimi titoli: 'mister sconfitta' e 'mister difesa bucata'. Con undici sconfitte in stagione (dodici contando anche quella in Coppa) Baroni è entrato già in negativo nella storia del club, e le altre quattordici gare ancora da disputare rischiano di offrire materiale per peggiorare questo mestissimo record. Ancor peggio va con i palloni raccolti in fondo alla rete: con 42 gol subiti finora (and still counting...) Baroni veleggia solitario verso il titolo di allenatore del Torino la cui squadra ha subito più goal in una sola stagione. Intendiamoci: la responsabilità dell'ennesima stagione buttata via e della sgangherata armata Brancaleone che indossa la maglia granata e' principalmente della società, con nota di biasimo particolare per Vagnati. L'allenatore però ha avallato sin dall'inizio, e continua a difendere, l'operato della società, alla quale non ha mai mosso alcuna critica. Baroni si è fatto andare bene tutto, dall'inguardabile mercato estivo alla presenza in rosa di elementi inadeguati al suo tipo di gioco e privi di motivazione. Senza il repulisti di Petrachi vedremmo ancora trottare per il campo Ngonge, Asllani e compagnia cantante. La sua ossequiosa acquiescenza, il suo rumoroso silenzio davanti a storture palesi e patenti e' andato di pari passo con la confusione e l'incapacità gestionale. A quasi tre quarti della stagione non esiste un gruppo ne' una squadra; ogni partita ha visto scendere in campo in campo una formazione diversa, con però tratti caratteristici sempre uguali: difesa inguardabile e colabrodo, centrocampo molle e senza qualità; attacco al di sotto delle aspettative. Il tutto condito da formazioni e moduli cervellotici, cambi scellerati, svolte incomprensibili nella scelta di titolari e riserve, gestione discutibile della rosa. La squadra mostra la stessa verve dell'allenatore: mai un accenno di granata, mai un sussulto d'orgoglio, mai un'ambizione che non sia fare il compitino, nessun obiettivo concreto e un mesto accontentarsi della mediocrità. Mentre accumula record negativi e latitano gioco e risultati, Baroni sottolinea però una cosa: chi vuole tutto e subito ha sbagliato indirizzo; un modo per ricordare ai tifosi che ci vuole pazienza per costruire un percorso solido. Messaggio giusto, ma destinatario clamorosamente sbagliato: sono trent'anni che i tifosi portano pazienza e fanno prova di un amore per il Toro che meriterebbe prima o poi di essere ricambiato da chi di dovere. Provi, caro mister, per una volta a rivolgere le sue critiche e i suoi moniti alla società e al presidente, e mostri ai tifosi che lei merita l'enorme passione e il colossale sostegno che i tifosi non le hanno fanno mai mancare, nonostante i record negativi che sta accumulando.