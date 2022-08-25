Il Torino rilancia l’iniziativa green di Suzuki per il Black Friday
Il club granata sostiene il progetto con cui Suzuki devolverà lo 0,5% del fatturato del 28 novembre alla piantumazione di nuovi alberi a Torino
Il club granata sostiene il progetto con cui Suzuki devolverà lo 0,5% del fatturato del 28 novembre alla piantumazione di nuovi alberi a Torino
Il club rende noto il rinnovo della partnership con Esaote, che proseguirà nel ruolo di Medical Systems Supplier
Il Toro comunica sul proprio sito la collaborazione con il nuovo supplier
Il club granata rinnova l’accordo con l’azienda italiana leader nell’outdoor design
Partnership biennale con uno storico lanificio del territorio per il club granata
Il rinnovo ufficiale dell'Official Partner del club
Il logo dell’app comparirà sul fronte delle maglie di questa stagione insieme a quello di Suzuki
Mediante l'utilizzo di un biocarburante di ultima generazione, il Toro vuole così fare un passo verso un futuro più sostenibile
L'annuncio sul sito ufficiale del club: "Un progetto che coinvolgerà a 360 gradi la nostra realtà sportiva, a partire dalla Prima Squadra fino al Settore Giovanile"
I granata proseguono la collaborazione con gli sponsor di maglia, nel segno della continuità. Il comunicato ufficiale
Il Torino ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo di un nuovo accordo commerciale con Red Bull
Il Toro si prepara a vestire OVS nella prossima stagione
Collaborazione tra Torino e Inalpi: il comunicato
Ufficializzato il proseguo del rapporto tra lo sponsor Joma e Torino
Collaborazione tra Torino e ameconviene.it: il comunicato
Non solo jersey sponsor della prima squadra, "Acrobatica" ha scelto di investire sulla squadra femminile
Da undici anni Suzuki è sponsor del Toro e per la Giornata Nazionale degli Alberi è stato annunciato l'arrivo di questi nuovi alberi nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino
I granata e la casa automobilistica continuano la partnership che va avanti da 11 anni
Il Torino ha stretto una nuova partnership con questa azienda leader nel settore dello sport fashion
Il crypto partner del Torino FC avrà anche uno stand dedicato in Tribuna Ovest allo stadio Olimpico “Grande Torino”
Gli interventi di Ilya Volkov, Valentina Marzoni e Bernardo Mascellani, introdotti dal direttore commerciale granata Lorenzo Barale, hanno illustrato il ruolo di YouHodler nel contesto del futuro…
Dalle ore 10 all'Olimpico Grande Torino il convegno sul futuro della finanza digitale con prenotazione gratuita
Il Crypto partner ufficiale del club offrirà il 20% di cashback sugli acquisti effettuati nel Torino FC Store: ecco i dettagli
Il nuovo contest della piattaforma di criptovalute partner del Torino FC: partecipa all’estrazione per vincere un MacBook Pro, un Iphone 14, un Iphone 14 Pro o cinque auricolari
L’universo delle criptovalute può rivelarsi meno oscuro e più affidabile di quanto possa sembrare. Ecco alcuni vantaggi che può offrire
Un mese a disposizione per provare ad aggiudicarti un’esperienza indimenticabile allo stadio Olimpico Grande Torino: ecco tutte le informazioni
Ilya Volkov, Ceo della piattaforma Fintech, ci racconta la realtà che guida e ci spiega le finalità della partnership con la società granata
Con un comunicato ufficiale sul sito del club, il presidente granata, Urbano Cairo, si è detto orgoglioso di questa partnership
La partnership sarà valida per le prossime due stagioni
Il comunicato della società granata sul sito ufficiale