Toro, con lo sponsor Suzuki saranno piantati 11 ciliegi giapponesi vicino lo stadio R. T. News Redazione Toro News 22 novembre - 10:24 22 novembre

Da undici anni Suzuki è sponsor del Toro e per la Giornata Nazionale degli Alberi è stato annunciato l'arrivo di questi nuovi alberi nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino