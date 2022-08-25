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Torino, Acqua Santa Croce nuovo Official Water Partner

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L'annuncio sul sito ufficiale del club: "Un progetto che coinvolgerà a 360 gradi la nostra realtà sportiva, a partire dalla Prima Squadra fino al Settore Giovanile"