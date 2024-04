Torino, annunciata una nuova collaborazione con Betsson.Sport

In occasione dell'ultimo derby della Mole, il Torino ha annunciato l'avvio di una nuova collaborazione commerciale. La società granata ha dato via alla partnership con Betsson.Sport, azienda che si occupa della promozione di contenuti legati all'infotainment sportivo. Il direttore dell'area commerciale del Torino, Lorenzo Barale, ha commentato questa novità: "Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Betsson.Sport nel mondo granata. Tramite questa partnership, racconteremo numerose storie coinvolgenti per la nostra fanbase, accompagnando anche Betsson.sport nella loro mission di dare una maggiore risonanza a tutto lo sport, non solo il calcio". Nel comunicato divulgato dal club granata per il futuro vengono citate anche numerose novità e collaborazioni uniche e coinvolgenti rivolte al pubblico tifoso del Toro.