Sardo classe 1949, Rosario Rampanti è cresciuto nel settore giovanile del Torino, squadra di cui ha vestito la maglia dal 1968 al 1974 (in mezzo una stagione in prestito a Pisa). Da allenatore ha guidato la Primavera granata dal 1990 al 1994. La rubrica "Parola al Mister" di Toro News L'autorevole voce di Serino Rampanti, uno che di calcio e di Toro se ne intende parecchio, propone ogni settimana analisi e riflessioni a freddo sulle partite del fine settimana precedenti e sui temi d'attualità in casa granata.