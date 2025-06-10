Rampanti: “Paleari? Vi assicuro che certe voci di mercato infastidiscono”
Serino analizza così i temi in casa Toro dopo Milan-Torino 3-2
Serino analizza così i temi in casa Toro dopo Milan-Torino 3-2
Serino analizza così i temi caldi in casa Toro dopo la vittoria contro il Parma
Serino analizza così i temi di casa Toro dopo la sconfitta di Napoli
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la vittoria contro la Lazio
Serino analizza così la situazione complicata in casa Toro, dopo l’arrivo di D’Aversa al posto di Baroni
Torna l'appuntamento con "Parola al mister". L'analisi è incentrata sul centrocampo granata dopo l'avvento di Prati
Dopo la vittoria contro il Lecce e la chiusura del mercato invernale torna l'appuntamento con l'attesa analisi di Serino
Dopo la bruciante sconfitta di Como l'analisi di Serino che tocca tutti i temi più caldi del periodo granata
Serino analizza i temi caldi granata dopo le due partite contro la Roma, quella vinta in Coppa e quella persa male in campionato
Serino analizza i temi caldi del Torino dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta e in vista del doppio impegno contro la Roma
Serino analizza i temi caldi del Torino dopo la vittoria del "Bentegodi" contro l'Hellas Verona di domenica 4 gennaio
Serino analizza i temi caldi di casa Toro dopo la sconfitta in casa contro il Cagliari nel 17° turno di Serie A e ultimo match del 2025
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la vittoria contro la Cremonese
Serino analizza così la sfida andata in scena tra i granata e i rossoneri
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la disfatta contro il Como
Serino analizza così i temi caldi in casa Toro dopo il pareggio nel derby
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro all’indomani della sfida contro il Pisa e prima del derby
Serino analizza così i temi caldi in casa Toro dopo la vittoria contro il Genoa
Serino analizza così i temi di casa Toro dopo la vittoria contro il Napoli
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo il pareggio contro la Lazio
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la sconfitta di Parma
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la vittoria di Roma
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo lo 0-0 interno con i viola
Serino analizza così i temi di casa Toro dopo la disfatta di San Siro alla prima giornata
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro alla vigilia dell’inizio della nuova stagione
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro
Serino analizza così il contributo dato nella stagione 2024/2025 dai centrocampisti centrali
In questo nuovo appuntamento con “Parola al Mister” parliamo del reparto esterni