Rampanti: “Temi caldi? Ce ne sono due su cui riflettere, Ilkhan e Zapata”

Serino buongiorno. Il Torino ha perso a Bergamo contro l'Atalanta, ora due partite di fila contro la Roma. Nella scorsa puntata ti eri soffermato molto sul centrocampo granata e soprattutto sulla regia. Direi che possiamo ripartire da qui perché Ilkhan è uno dei temi caldi della settimana granata. Che dici?"Sono pienamente d'accordo. La scorsa settimana, oltre al discernere sulle qualità tecniche e tattiche in possesso di chi gioca nel ruolo di regista, avevo manifestato qualche dubbio circa la tenuta fisica del ragazzo e anche ragionato in chiave futura se fosse stato possibile affidare a Ilkhan la direzione nella zona nevralgica del gioco. Avevo anche ipotizzato eventuali problemi in caso di una sua conferma. Quindi anche sabato sera, nel secondo tempo della partita Atalanta Torino, quando mister Baroni ha effettuato i cambi, la mia attenzione si è concentrata in particolare su questo ragazzo. Premettiamo che per tutto il girone di andata in quel ruolo il Torino si è affidato ad Asllani, calciatore che a mio modesto parere in tutte le partite che ha disputato non si è mai messo in particolare evidenza. Vorrei sottolineare che Asllani al contrario di Ilkhan non è di proprietà Torino e questa sarebbe già di per sé una ragione più che plausibile per preferire di far giocare, e di conseguenza fare esperienza, il ragazzo di proprietà granata. Chiarito questo punto che reputo importante e tornando a Ilkhan, per tutto il tempo che l’ho seguito ho avuto buone sensazioni".