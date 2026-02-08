Andrea Calderoni

Toro-Benfica, amore infinito: la storia del cuneese Alexander in Erasmus a Braga
Si è fatto spedire dall'Italia una sciarpa granata per omaggiare il suo titolare, grande tifoso del club del Benfica
In Toro News come redattore dal 2019, come caporedattore centrale dal 2021
Si è fatto spedire dall'Italia una sciarpa granata per omaggiare il suo titolare, grande tifoso del club del Benfica
L'analisi della classifica dei granata quando siamo giunti alla pausa per le Nazionali: 33 punti, più 6 sulla zona rossa
L'analisi della partita del tecnico granata allo stadio "Meazza" in San Siro: gli spunti più interessanti della sfida
In esclusiva su Toro News le parole dell'ex bomber granata il quale traccia la via sul futuro prossimo del Torino
Normalità, difesa e ampiezza: l'ex Empoli è intervenuto su questi tre filoni
In esclusiva le parole di uno degli eroi dell'ultimo Scudetto granata. Dalla contestazione a Cairo ai ritrovati risultati: la sua analisi
L'analisi della terza panchina granata del tecnico ex Empoli: il raffronto con il suo predecessore è molto confortante per il Torino
In esclusiva le parole del frontman della band. L'analisi del mondo granata in vista della sfida delicatissima contro il Parma
In esclusiva su Toro News le parole dell'ex difensore granata, il quale analizza i problemi difensivi vissuti dal Torino fino a questo momento
Non hanno vissuto la loro miglior partita a Napoli ma sono molto importanti per D'Aversa
L'analisi della seconda panchina granata del tecnico ex Parma ed Empoli: molto meno bene il suo Torino rispetto alla Lazio
In esclusiva le parole dell'ex laterale difensivo granata che stasera sarà al "Maradona" a godersi la gara tra Napoli-Torino
Le parole del tecnico granata nella conferenza stampa pre Napoli
L'analisi tattica della prima partita da allenatore del Torino di Roberto D'Aversa. Evidenti alcuni suoi aggiustamenti
In esclusiva le parole dell'ex centrocampista del Torino che analizza con grande attenzione gli sviluppi degli ultimi giorni in casa granata
In esclusiva le parole dell'ex giocatore del Torino, arrivato sotto la Mole dal Lumezzane grazie a Petrachi. Ha avuto D'Aversa a Parma
L'analisi delle parole dell'imprenditore alessandrino sulla contestazione alla sua presidenza, degenerata dall'agosto 2024 in avanti
A Empoli ha chiuso con il 3-5-2, il modulo attuato da ottobre in avanti dal Torino di Baroni. Ma il suo storico dice altro
Il problema sta a monte: dall'allontanamento di Vanoli al procrastinare l'esonero di Baroni, tutte le colpe di Cairo
Se dovesse saltare Marco Baroni, ecco un po' di opzioni per il club granata. Cairo e Petrachi sembrano apprezzare soprattutto l'ex Empoli
Tre ragioni per essere positivi e tre ragioni per non esserlo in vista della sfida del Torino a Marassi contro il Genoa
Numeri alla mano la stagione del Torino, che ne dica mister Baroni, è tremenda. Ecco perché la gara con il Genoa è un crocevia
In esclusiva su Toro News le parole di una bandiera di Genoa e Torino in vista di una sfida delicatissima tra rossoblù e granata
L'analisi della gestione della partita del tecnico granata: ancora una volta mosse che tendono a complicare la situazione
Tre motivazioni per essere ottimisti e tre per non esserlo in vista della sfida che metterà di fronte il Torino di Marco Baroni al Bologna di Vincenzo Italiano
In esclusiva su Toro News le parole dell'ex giocatore e allenatore granata che analizza il momento della squadra granata
In esclusiva torna a parlare su Toro News lo scrittore e critico cinematografico torinese grande tifoso granata
Torna l'appuntamento con "Parola al mister". L'analisi è incentrata sul centrocampo granata dopo l'avvento di Prati
L'analisi della partita di Marco Baroni tra dichiarazioni forzate e sostituzioni che hanno aiutato la squadra
Il commento alla partita del "Franchi" di Firenze da parte del caporedattore di Toro News Andrea Calderoni