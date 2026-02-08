Da metà novembre a oggi il Toro ha numeri da Serie B: i dati che fanno riflettere A. Calderoni Andrea Calderoni 21 febbraio - 05:30 21 febbraio

Numeri alla mano la stagione del Torino, che ne dica mister Baroni, è tremenda. Ecco perché la gara con il Genoa è un crocevia