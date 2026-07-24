Tutto quello che è emerso dall'allenamento mattutino di Pinzolo: dagli assenti alle novità di campo
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Cosa è emerso dalla mattinata di Pinzolo? Ché Adams vede il Cittadella, Duvan Zapata e Ivan Ilic no. Lo scozzese ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, è stato provato nelle vesti di raccordo tra centrocampo e attacco, sulla trequarti. Ha agito dapprima come uno dei due trequartisti alle spalle della punta, poi in una sorta di 3-5-2 puro come seconda punta, molto più mobile rispetto alla prima (Simeone). Adams dovrebbe dunque giocare qualche minuto del match contro il Cittadella di domani, sabato. Ricordiamo che lo scozzese è tornato ad allenarsi dopo le ferie post-Mondiale soltanto lunedì 20 luglio. Dopo i primi giorni a parte, è stato gradualmente inserito nel lavoro di gruppo e stamane è rimasto tutta la seduta insieme ai compagni rispondendo bene anche all'intensità richiesta da Ignazio Abate e il suo staff.
Come procede il recupero di Zapata e Ilic?Zapata non si è invece allenato con la squadra. Ha svolto lavoro differenziato sul campo secondario insieme a Tino Anjorin. I due hanno svolto lo stesso tipo di allenamento (un po' a secco e un po' con la palla). Con ogni probabilità Zapata salterà anche la terza amichevole stagionale. Lo stesso vale per Ivan Ilic. Il serbo ha effettuato un allenamento diverso rispetto a Zapata e Anjorin; ha infatti corricchiato e lavorato meno con la palla. La situazione di Ilic è differente: lui ha patito un colpo nell'amichevole contro l'Alcione Milano, è uscito dopo aver giocato 35 minuti e da quel momento non è più rientrato in gruppo. Anche Ilic appare destinato a saltare il test con il Cittadella di domani alle ore 17.00.
Intensità assoluta, Njie si prende un "bravissimo" da AbateSul campo mattinata di assoluta intensità e il concetto chiave è stato particolarmente forte: "Pedalare e silenzio". Tante esercitazioni tattiche provate da Abate (5 contro 3, 7 contro contro 5, 10 contro 10). Ha voluto concentrarsi sulla fase difensiva cercando di sollecitarla con proposte offensive differenti. A un certo punto si è anche visto spuntare un 3-5-2 canonico che ha cercato di indurre movimenti diversi alla retroguardia granata. A proposito di difesa, Abate ha mischiato un po' le carte: Ismajli ha lavorato insieme a Dellavalle e Carrascosa, mentre Coco e Biraghi hanno agito insieme a Pellini perno centrale. Segnali per la gara di domani? Non crediamo. Il terzetto favorito resta quello composto da Coco, Ismajli e Biraghi, anche se oggi Coco è stato uno dei più ripresi nel rettangolo verde di Pinzolo. L'altra annotazione tattica da segnalare riguarda Njie. Si è preso un "bravissimo" convinto di Abate (e oggi non era scontato visto che il tecnico è risultato particolarmente richiedente nei confronti dei suoi ragazzi) ed è arrivato quando ha dovuto difendere come quinto. L'aspetto non è scontato per un ragazzo munito di grande estro ma non sempre focalizzato su quanto accade sul campo. Riuscire a superare questo step mentale sarebbe davvero fondamentale per lo svedese e quanto visto negli ultimi giorni rappresenta un segnale confortante.
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