Cosa è emerso dalla mattinata di Pinzolo? Ché Adams vede il Cittadella, Duvan Zapata e Ivan Ilic no. Lo scozzese ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, è stato provato nelle vesti di raccordo tra centrocampo e attacco, sulla trequarti. Ha agito dapprima come uno dei due trequartisti alle spalle della punta, poi in una sorta di 3-5-2 puro come seconda punta, molto più mobile rispetto alla prima (Simeone). Adams dovrebbe dunque giocare qualche minuto del match contro il Cittadella di domani, sabato. Ricordiamo che lo scozzese è tornato ad allenarsi dopo le ferie post-Mondiale soltanto lunedì 20 luglio. Dopo i primi giorni a parte, è stato gradualmente inserito nel lavoro di gruppo e stamane è rimasto tutta la seduta insieme ai compagni rispondendo bene anche all'intensità richiesta da Ignazio Abate e il suo staff.

Come procede il recupero di Zapata e Ilic?

Intensità assoluta, Njie si prende un "bravissimo" da Abate