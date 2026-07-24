"Aspetta, aspetta, aspetta... Vai!". Così Raimondi più e più volte nel corso della mattinata. Un diktat ricorrente nel primo allenamento di venerdì 24 luglio: una costante attesa del momento giusto per seguire il movimento della palla. Volendo inquadrare due parole chiave in quest'ultima seduta tenuta in prima persona da Ignazio Abate e dal collaboratore Gabriel Raimondi si potrebbero menzionare "fuorigioco" e "intensità". La prima legata alle specifiche date ai giocatori granata per perfezionare movimenti già visti negli scorsi giorni. La seconda perché non c'è stato scampo: le pretese di Abate sono rimaste molto alte.

Dalla teoria alla pratica: il metodo induttivo di Abate

Prima una situazione statica, guidata, autoesplicativa. Quindi l'applicazione in un contesto verosimile. Per spiegare i movimenti della linea Abate ha dapprima predisposto: in un primo momento era richiesto alla linea difensiva a tre, dopo essere risalita da una situazione di cinque contro tre, di seguire il movimento del pallone in un'ipotesi di scarico dal fondo verso un elemento esterno posto sulla trequarti incaricato di crossare. Proprio qui, l'attesa:. Poi la fuga:. L'obiettivo era quello di far scappare gli avversari in fuorigioco ed evitare una concentrazione davanti alla porta difesa da Paleari e Mascardi.

Un secondo esercizio analitico ha visto i granata preparare la situazione opposta: una situazione di passaggio filtrante dall'esterno verso il fondo con conseguente cross. Allora il movimento della difesa, questa volta in linea completa a cinque, è stato l'opposto: la richiesta di Abate per la difesa era di scappare verso l'interno dell'area, seguendo i movimenti degli attaccanti.

Il situazionale: i movimenti uniti