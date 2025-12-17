Le interviste di Toro News: analisti, ex granata, tifosi eccellenti ed osservatori che ci aiutano a capire le dinamiche intorno al Torino FC. Con un’avvertenza: per frasi fatte e banalità, rivolgersi altrove. Interviste sul Torino FC In questa sezione raccoglieremo le interviste esclusive di Toro News e le dichiarazioni più interessanti che compaiono nel mondo dei media che raccontano il Torino FC. Calciatori, allenatori, dirigenti e tifosi si alternano ai nostri microfoni per aiutarci a comprendere le chiavi di lettura più giuste relative a ciò che accade nel mondo granata.