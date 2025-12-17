Iezzi (MilanistiChannel): "Ricci? Non gioca tantissimo ma ha mostrato buone cose"
Andiamo a conoscere tutti i segreti del Milan, il prossimo avversario del Toro in campionato, grazie a chi lo segue sempre da vicino
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In esclusiva su Toro News le parole dell'ex bomber granata il quale traccia la via sul futuro prossimo del Torino
In esclusiva le parole di uno degli eroi dell'ultimo Scudetto granata. Dalla contestazione a Cairo ai ritrovati risultati: la sua analisi
Il commento del tecnico granata al termine della grande vittoria contro i nerazzurri
L'eredità del tifo, la musica e il significato del Torino... a tutto "Irosse", band musicale dei fratelli Valerio Raviglione e Simone Raviglione
In esclusiva le parole del frontman della band. L'analisi del mondo granata in vista della sfida delicatissima contro il Parma
In vista della gara contro il Toro, scopriamo tutti i segreti del Parma grazie al collega sempre vicino alle ultime novità di casa gialloblù
In esclusiva su Toro News le parole dell'ex difensore granata, il quale analizza i problemi difensivi vissuti dal Torino fino a questo momento
In esclusiva le parole dell'ex laterale difensivo granata che stasera sarà al "Maradona" a godersi la gara tra Napoli-Torino
In vista della sfida di questa sera, conosciamo tutti i segreti del Napoli grazie alla collega che li segue sempre da vicino
In esclusiva le parole dell'ex centrocampista del Torino che analizza con grande attenzione gli sviluppi degli ultimi giorni in casa granata
Conosciamo tutti i segreti della formazione biancoceleste, prossima avversaria del Toro, grazie al collega che la segue sempre da molto vicino
In esclusiva le parole dell'ex giocatore del Torino, arrivato sotto la Mole dal Lumezzane grazie a Petrachi. Ha avuto D'Aversa a Parma
Conosciamo tutti i segreti della formazione ligure, prossima avversaria del Toro, grazie al collega che la segue sempre da molto vicino
In esclusiva su Toro News le parole di una bandiera di Genoa e Torino in vista di una sfida delicatissima tra rossoblù e granata
Conosciamo tutti i segreti sui rossoblù, prossimi avversari del Torino, grazie al collega che li segue sempre da molto vicino
In esclusiva su Toro News le parole dell'ex giocatore e allenatore granata che analizza il momento della squadra granata
In esclusiva torna a parlare su Toro News lo scrittore e critico cinematografico torinese grande tifoso granata
In esclusiva le parole dello scrittore, da sempre grande tifoso del Torino. La sua analisi è una pesante critica ai vent'anni di Cairo
L'analisi dell'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra di volley, da sempre grande tifoso del Torino
In esclusiva le parole dello storico inviato di Striscia la notizia, appassionato tifoso granata
In esclusiva su Toro News le parole del musicista tifoso granata che ci introduce al 2026
Scopriamo tutti i segreti della formazione sarda, prossima avversaria del Torino, grazie al collega che la segue sempre da molto vicino
In esclusiva su Toro News le parole dell'ex attaccante del Torino e del Cagliari in vista della sfida di domani, sabato
In esclusiva le parole del noto volto televisivo, da sempre grande tifoso del Toro. Da Vagnati a Petrachi passando per Baroni: ecco i temi
Conosciamo tutti i segreti del Sassuolo, prossimo avversario del Torino, grazie a chi lo segue sempre da vicino
In esclusiva le parole dell'ex giocatore e allenatore granata che torna sul ribaltone dietro la scrivania granata
Intervista esclusiva a Lele Adani col quale abbiamo parlato dei pochi italiani in rosa nel Torino e anche dei molti problemi della difesa
Le parole in esclusiva a Toro News dell'ex attaccante granata che ha fatto una panoramica generale sulla prima metà di stagione del Torino